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Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı Osman Wöber kimdir ve neden öldü? İşte Osman Wöber'in hayatı

26.06.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Tuncay karakteriyle hafızalara kazınan Osman Wöber'in kim olduğu ve neden öldüğü birçok kişi tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Osman Wöber'in vefat haberini ünlü oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Osman Wöber kimdir? Osman Wöber kaç yaşında ve neden öldü? İşte hayatı hakkında bilgiler.

Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı Osman Wöber kimdir ve neden öldü? İşte Osman Wöber'in hayatı

Osman Wöber'in ölüm haberi sonrası birçok kişi 'Osman Wöber kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?' gibi sorgulamaları internet üzerinden yapmaya başladı. Kurtlar Vadisi dizisinde Deve Tuncay karakteriyle herkes tarafından sevilen ünlü oyuncunun dün gece hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı Osman Wöber kimdir ve neden öldü? İşte Osman Wöber'in hayatı.

OSMAN WÖBER KİMDİR?

Osman Wöber, 27 Şubat 1960, Ankara doğumlu Türk oyuncu ve yönetmendir. Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle tanınmıştır.

Baba tarafından Avusturyalı olan Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.

1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu. 2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009'a kadar sürdürdü. Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı. Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi.

Osman Wöber, oyuncu ve sunucu Müge Wöber'in eşidir.

OSMAN WÖBER NEDEN ÖLDÜ?

25 Haziran 2022 tarihinde, Wöber'in ölüm haberini ünlü oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte duyurdu. Algöz, Wöber'in kalp krizi sonucunda öldüğünü açıkladı.

OSMAN WÖBER'İN OYNADIĞI DİZİLER

1985 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
1986 Saat Sabahın Dokuzu
1987 Ateşten Günler
1994 İnce İnce Yasemince
1994 8. Saat
1998 Cumhuriyet
2003-2005 Kurtlar Vadisi
2005 Organize İşler
2007-2011 Kurtlar Vadisi Pusu
2012 Hayat Devam Ediyor
2013 Osmanlı Tokadı
2016 Aile İşi
2017 İsimsizler
2018 Ağlama Anne


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