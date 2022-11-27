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  4. Kurtulamadı! Taraftarları taşıyan minibüsün geçirdiği kazadan acı haber geldi... Çok sayıda da yaralı var

Kurtulamadı! Taraftarları taşıyan minibüsün geçirdiği kazadan acı haber geldi... Çok sayıda da yaralı var

27.11.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'den İzmir'e bugün oynanacak maçı izlemeye giden taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı. Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde gerçekleşen kaza sonucu 9 kişi yaralandı. 1 kişi ise olay yerinde hayatını kaybederek kurtulamadı.

Kurtulamadı! Taraftarları taşıyan minibüsün geçirdiği kazadan acı haber geldi... Çok sayıda da yaralı var

TFF 3. Lig'de bugün saat 14.00'te Bergama Belediyespor ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak müsabaka için Osmaniye'den İzmir'e giden taraftarları taşıyan A.T'nin kullandığı 80 M 0248 plakalı minibüs, Gölmarmara ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve yan yattı.

AA-20221127-29563183-29563181-OSMANIYESPOR_TARAFTARLARINI_TASIYAN_MINIBUSUN_DEVRILMESI_SONUCU_1_KISI_OLDU_9_KISI_YARALANDI

Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, E.C.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Akhisar ve Salihli'deki hastanelere kaldırıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Osmaniyespor

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