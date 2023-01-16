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Kuru fasulye yaparken bu hatadan uzak durun! Tadını ve sağlığımızı mahvediyor

16.01.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru fasulye en sevilen bakliyatlar arasında bulunuyor. Lokanta usulü kuru fasulye yapmanın zor olduğu düşünülüyor. Ancak doğru adımlar uygulandığında ve kuru fasulye yaparken sıklıkla uygulanan o hatadan uzak durulduğunda enfes kuru fasulye yemeğinizi kolayca hazırlayabilirsiniz.

Kuru fasulye yaparken bu hatadan uzak durun! Tadını ve sağlığımızı mahvediyor

Yediden yetmişe herkesin severek tükettiği kuru fasulyenin mis gibi tereyağlı pilavla olan uyumu gönüllere taht kuruyor. Kuru fasulye oldukça kolay bir yemek olmasına rağmen yapımında fark edilmeden çok sayıda hata yapılabiliyor. Kuru fasulyenin içinde midemizin sindiremeyeceği kadar oligosakkarit bulunduruyor. Bu nedenle kuru fasulye midemize rahatsızlık veren gazlara neden oluyor. Ufak hatalardan uzak durmak kuru fasulyenin gazsız ve daha lezzetli olmasını sağlıyor.

GAZSIZ KURU FASULYE NASIL PİŞİRİLİR?

KİMYON KULLANIN

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İşte dilediğiniz gibi kuru fasulye yiyebilmeniz için minicik bir ayrıntı; kimyon. Kimyon, bağırsaklardaki gaz sıkışmasını engelleyecek ve kuru fasulye yedikten sonra hissettiğiniz rahatsızlığın önüne geçecektir. Kuru fasulye haşlanırken içine bir tatlı kaşığının ucuyla kimyon ilave etmeniz yeterlidir.

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Kimyonunuz yoksa endişelenmeyin, kekikte aynı işlevi görür.

BİR GECE ÖNCEDEN ISLATIN

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Kuru fasulyenin gaz yapmasını istemiyorsanız bir gece önceden mutlaka ıslatın. Haşlarken de tencereyi sık sık kontrol ederek üzerinde biriken köpükleri daha çoğalmadan alın ve atın. Çünkü o köpükler gaz oluşumuna büyük bir etkendir.

KARBONAT EKLEMEDEN ÖNCE TEKRAR DÜŞÜNÜN

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Kuru fasulyeye karbonat eklemekte sık kullanılan bir yöntemdir ancak fasulyedeki vitamin ve minerallerin ölmesine sebep oluyor. Yine de hızlı bir şekilde fasulyelerim pişsin gazı da yok olsun istiyorsanız karbonat tercih edebilirsiniz.

ÇİĞ PATATES KULLANABİLİRSİNİZ

Kuru fasulyenin gaz yapmaması için son olarak çiğ patatesten bahsedelim biraz. Dörde bölünmüş çiğ patatesi tencerenin içine atıyoruz. Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi gaz yapan gıdalarda bu yöntem tercih edilir ancak pişme işlemi bitince patatesi hemen tencereden çıkartıp atmak gerekir. Çünkü patates bütün gazı kendi bünyesinde toplayacak ve tencerede kalmaya devam ederse gaz yeniden kuru fasulyeye geçecektir.

BAKLİYAT YEMEKLERİNDE SIKLIKLA YAPILAN HATALAR

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  • Süre kazanmak için önceden bekletilen bakliyatlara karbonat ekliyorsunuz: Karbonat bu iş için kullanılır,doğru. Fakat karbonatı süre kazanmak için kullanırsak baklagillerin bütün minarellerini kaybederiz. Eğer güzel bir baklagil yemeği istiyorsanız emek ve sabır ile pişirmeyi deneyin. Ayrıca baklagilleri çeşme suyu yani kireçli su ile de bekletmeyin. Hazır içmiş olduğumuz suların içerisinde bekletin.
  • Köpük köpük olan haşlama suyunu süzmüyorsunuz: Bazı kişiler köpüğü süzdüğünüzde besin ve minarel kaybı yaşadığınızı söyler. Bu söyletinlere rağmen eğer yedikten sonra rahatsızlık oluşturmasını istemiyorsanız, yani midenizde gaz oluşmasını istemiyorsanız suyun yüzeyine çıkmış olan köpükler süzülmelidir.
  • Baklagilleri yüksek ateşte pişiriyorsunuz: Hemen pişmesi adına ocağın altını sonuna kadar açıyorsanız büyük yanlış yapıyorsunuz.Çok hızlı pişirdiğinizde baklagillerin kabukları çıkar. Bu yüzden yavaş yavaş,kısık ateşte pişirilmedir.
  • Pişirme esnasında soğuk su ekliyorsunuz: Eğer yemeğin suyu azaldığında,su ilave edilecek bir durumda özellikle içme suyunu ısıtıp sıcak suyu yemeğe ekleyebilirsiniz. Eğer soğuk su eklerseniz pişirmiş olduğunuz bakliyat serleşecektir.
  • Tuzu ilk başta kullanıyorsunuz: Tuzu ilk başta ya da ortasında eklerseniz yemek geç pişer. Bu yüzden biraz zaman geçtikten sonra ve yemek pişmeye başladıktan sonra eklerseniz daha iyi olacaktır.
  • Suyu az ekliyorsunuz: Bakliyat pişirirken en temel prensip su miktarını düzgün ayarlamaktır.Biraz fazla koymalısınız ki yemek piştikten sonra bile bakliyatların üzerinde su görülmelidir. Bunun sebebi yemek piştikten sonra ocağı kapatsanız bile su hala çekilmeye devam eder.
  • Güveç yapacağınız zaman fırının derecesini yüksek tutuyorsunuz: Güveç her yemeğe özellikle bakliyatlara ekstradan lezzet katmaktadır. Fırında güveç yapacağınız zaman fırınlarınızın sıcaklığı 100 derece altında olmalıdır. Aksi taktirde bakliyatlar içerdiği proteini kaybeder.
  • Etli yemek yaparken et çeşidine önem vermiyor, rastgele seçiyorsunuz: Eğer imkanınız el veriyorsa dana kuşbaşını tercih edin. Çünkü dana kuşbaşı pişerken saldığı su yemeği daha fazla tatlandırır.
  • İçinde et olan baklagil yemeklerini pişer pişmez servis ediyorsunuz: Bu tür durumlarda acele etmemelisiniz. Çünkü etlerin suyunu salması için zaman tanımalıyız. Tanımış olduğunuz zaman için pişman olmayacaksınız.
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