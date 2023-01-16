Kuru fasulye yaparken bu hatadan uzak durun! Tadını ve sağlığımızı mahvediyor

Yediden yetmişe herkesin severek tükettiği kuru fasulyenin mis gibi tereyağlı pilavla olan uyumu gönüllere taht kuruyor. Kuru fasulye oldukça kolay bir yemek olmasına rağmen yapımında fark edilmeden çok sayıda hata yapılabiliyor. Kuru fasulyenin içinde midemizin sindiremeyeceği kadar oligosakkarit bulunduruyor. Bu nedenle kuru fasulye midemize rahatsızlık veren gazlara neden oluyor. Ufak hatalardan uzak durmak kuru fasulyenin gazsız ve daha lezzetli olmasını sağlıyor.

GAZSIZ KURU FASULYE NASIL PİŞİRİLİR?

KİMYON KULLANIN

İşte dilediğiniz gibi kuru fasulye yiyebilmeniz için minicik bir ayrıntı; kimyon. Kimyon, bağırsaklardaki gaz sıkışmasını engelleyecek ve kuru fasulye yedikten sonra hissettiğiniz rahatsızlığın önüne geçecektir. Kuru fasulye haşlanırken içine bir tatlı kaşığının ucuyla kimyon ilave etmeniz yeterlidir.

Kimyonunuz yoksa endişelenmeyin, kekikte aynı işlevi görür.

BİR GECE ÖNCEDEN ISLATIN

Kuru fasulyenin gaz yapmasını istemiyorsanız bir gece önceden mutlaka ıslatın. Haşlarken de tencereyi sık sık kontrol ederek üzerinde biriken köpükleri daha çoğalmadan alın ve atın. Çünkü o köpükler gaz oluşumuna büyük bir etkendir.

KARBONAT EKLEMEDEN ÖNCE TEKRAR DÜŞÜNÜN

Kuru fasulyeye karbonat eklemekte sık kullanılan bir yöntemdir ancak fasulyedeki vitamin ve minerallerin ölmesine sebep oluyor. Yine de hızlı bir şekilde fasulyelerim pişsin gazı da yok olsun istiyorsanız karbonat tercih edebilirsiniz.

ÇİĞ PATATES KULLANABİLİRSİNİZ

Kuru fasulyenin gaz yapmaması için son olarak çiğ patatesten bahsedelim biraz. Dörde bölünmüş çiğ patatesi tencerenin içine atıyoruz. Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi gaz yapan gıdalarda bu yöntem tercih edilir ancak pişme işlemi bitince patatesi hemen tencereden çıkartıp atmak gerekir. Çünkü patates bütün gazı kendi bünyesinde toplayacak ve tencerede kalmaya devam ederse gaz yeniden kuru fasulyeye geçecektir.

BAKLİYAT YEMEKLERİNDE SIKLIKLA YAPILAN HATALAR