Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balgay ve Osman'dan Dündar ve Alişar'a karşı büyük plan! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman, koronavirüs salgını nedeniyle iki haftadır ekranlardan uzak kalmıştı. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 18. yeni bölümü ise 22 Nisan Çarşamba akşamı ATV'de yayınlanacak.

"OSMAN VE BALGAY İTTİFAK KURMUŞSA KIYAMET KOPMUŞ DEMEKTİR"

Kuruluş Osman yeni bölümde, ittifak yapan Balgay ve Osman Bey düşmanlarına karşı büyük bir savaşa girecek. Dündar ve Alişar ise, Osman Bey ile Balgay ittifakına karşı yeni bir plan yapıyor. Dündar'ın "Bey otağı kurulursa Osman'ın buna ne cevap vereceği aşikardır. Balgay da bize düşmandır ve Osman'la ittifak edebilirler. Her iki güçle de savaşmamız gerekebilir" sözleri dikkat çekiyor. Alişar ise "Osman ile Balgay ittifak kurmuşsa kıyamet kopmuş demektir" sözleriyle yanıt veriyor.

"BANA NEFES ALMAK HARAM OLSUN"

Balgay ile birlikte harekete geçmek üzere olan Osman Bey ise, "Benim yüreğim intikam ateşiyle yanıp tutuşur. Onların ciğerini sökmeden bana nefes almak haram olsun" sözleriyle meydan okuyor.