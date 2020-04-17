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Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balgay ve Osman'dan Dündar ve Alişar'a karşı büyük plan! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 17.04.2020 02:55 | Son Güncelleme

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Koronavirüs nedeniyle iki haftadır yayınlanmayan Kuruluş Osman 18. bölümüyle hayranlarıyla buluşacak. Burak Özçivit'in Osman Bey'i canlandırdığı dizinin yeni bölümünde Balgay ve Osman Bey'in sürpriz ittifakı düşmanları korkutuyor. Alişar ve Dündar, Osman ve Balgay'a karşı saldırı planı yapıyor. Peki Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 18. Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman, koronavirüs salgını nedeniyle iki haftadır ekranlardan uzak kalmıştı. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 18. yeni bölümü ise 22 Nisan Çarşamba akşamı ATV'de yayınlanacak.

"OSMAN VE BALGAY İTTİFAK KURMUŞSA KIYAMET KOPMUŞ DEMEKTİR"

Kuruluş Osman yeni bölümde, ittifak yapan Balgay ve Osman Bey düşmanlarına karşı büyük bir savaşa girecek. Dündar ve Alişar ise, Osman Bey ile Balgay ittifakına karşı yeni bir plan yapıyor. Dündar'ın "Bey otağı kurulursa Osman'ın buna ne cevap vereceği aşikardır. Balgay da bize düşmandır ve Osman'la ittifak edebilirler. Her iki güçle de savaşmamız gerekebilir" sözleri dikkat çekiyor. Alişar ise "Osman ile Balgay ittifak kurmuşsa kıyamet kopmuş demektir" sözleriyle yanıt veriyor.

"BANA NEFES ALMAK HARAM OLSUN"

Balgay ile birlikte harekete geçmek üzere olan Osman Bey ise, "Benim yüreğim intikam ateşiyle yanıp tutuşur. Onların ciğerini sökmeden bana nefes almak haram olsun" sözleriyle meydan okuyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman son bölüm finalinde Balgay ve Osman Bey karşı karşıya geldi. Balgay'ın "Dündar Bey hala yaşıyor. Benim Konya'da da Siirt'de de casuslarım var. Önce Gündüz'ü sonra Bamsı'yı öldürecekler en sonunda da seni. İstersen obana git ama gittiğinde Gündüz'ün, Bamsi ve Samsa'nın öldüğünü göreceksin. Babanın postunda Dündar'ı göreceksin emrinde bir Moğol ordusuyla. Ya da ikimiz de hakkımız olanı alıp yolumuza devam edeceğiz. Ya benimle ol Dündar'a ve Alişar'a karşı savaş, ya da obana git öl. Tercih senin Osman" sözleri dikkat çekti.
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Osman Bey ise bu sözler karşısında Balgay'a "İttifakımız hayırlı olsun. Anlaştık Balgay seninleyim" dedi.


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