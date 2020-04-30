Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey Dündar'ı öldürecek mi? "Kolay can vermek yok" Kuruluş Osman 19. son bölüm izle

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 6 Mayıs Çarşamba ekrana gelecek olan 20. yeni bölümünden 1. fragman yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 29 Nisan Çarşamba ekrana gelen son bölümüne, Dündar Bey'in oğlu Bahadır'ın obaya geri dönmesi ve Bala Hatun'un esir alınması damga vurdu. Son bölümde dikkat çeken gelişmelerden biri ise Osman Bey'in amcası Dündar Bey'e kılıç çektiği anlar oldu.

OSMAN BEY DÜNDAR'DAN HESAP SORUYOR!

Kuruluş Osman yeni bölümde ise Dündar Bey ve Osman Bey karşılıklı kılıçlarını çekiyor. Ele geçen Dündar "Alın canımı diye" bağırıyor. Ancak Osman Bey ise "Çok can yaktın emmi. Öyle kolay can vermek yok. Evvela hesap vereceksin" sözleriyle meydan okuyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman son bölümde Aygül ve Burçin’in Prenses Adelfa’yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar’ın karşısına dikiliyor.Bala Hatun ölecek mi? Dündar’ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey’in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?



