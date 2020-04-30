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Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey Dündar'ı öldürecek mi? "Kolay can vermek yok" Kuruluş Osman 19. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 30.04.2020 01:31 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman 19. son bölümüyle ekrana geldi. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın 20. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında, obaya dönen Dündar Bey "Kendi yurdumda sığıntı gibi oldum" sözleriyle pişmanlığını dile getiriyor. Osman Bey ile Dündar ise karşılıklı kılıçlarını çekiyor. Osman Bey'in "Öyle kolay can vermek yok, hesap vereceksin" sözü dikkat çekiyor. Peki Osman, Dündar Bey'i öldürüyor mu? İşte Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 6 Mayıs Çarşamba ekrana gelecek olan 20. yeni bölümünden 1. fragman yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 29 Nisan Çarşamba ekrana gelen son bölümüne, Dündar Bey'in oğlu Bahadır'ın obaya geri dönmesi ve Bala Hatun'un esir alınması damga vurdu. Son bölümde dikkat çeken gelişmelerden biri ise Osman Bey'in amcası Dündar Bey'e kılıç çektiği anlar oldu.

OSMAN BEY DÜNDAR'DAN HESAP SORUYOR!

Kuruluş Osman yeni bölümde ise Dündar Bey ve Osman Bey karşılıklı kılıçlarını çekiyor. Ele geçen Dündar "Alın canımı diye" bağırıyor. Ancak Osman Bey ise "Çok can yaktın emmi. Öyle kolay can vermek yok. Evvela hesap vereceksin" sözleriyle meydan okuyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman son bölümde Aygül ve Burçin’in Prenses Adelfa’yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar’ın karşısına dikiliyor.Bala Hatun ölecek mi? Dündar’ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey’in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?
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