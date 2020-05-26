Kuruluş Osman 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alişar ölüyor mu? Saruhan Hünel Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu?

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 27 Mayıs Çarşamba ekrana gelecek olan 23. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

OSMAN BEY, ALİŞAR'I ÖLDÜRECEK Mİ?

Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey, ihanet içinde olan ve Moğollar ile iş birliği yapan Alişar'ı yakalıyor. Alişar'ı iple bağlayan Osman Bey onu obaya getiriyor. Osman Bey'in "Tuzak kuranların en hayırlısı aşkına. Sancağın da konağın da benim elimde. Moğol'a ruhunu satıp, köpeklik edip adamlık taslayan Alişar. Babamın fethettiği bu topraklara senin leşini gömeceğim.

Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir" sözleri dikkat çekiyor. Peki kılıcını çeken Osman Bey Alişar'ı öldürüyor mu? Dizide Alişar'ı canlandıran Saruhan Hünel, Kuruluş Osman'a veda mı edecek? Bu soruların yanıtı yeni bölümde ortaya çıkacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı’nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor. Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak?