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Kuruluş Osman 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alişar ölüyor mu? Saruhan Hünel Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 26.05.2020 02:46 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 23. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Alişar'ın sonu mu geliyor? Alişar'ı tutsak alan Osman Bey, onu bağlayarak obaya getiriyor. "Babamın fethettiği bu topraklara senin leşini gömeceğim" diyen Osman Bey, kılıcını kaldırıyor. Peki Osman Bey Alişar'ı öldürüyor mu? Alişar rolündeki Saruhan Hünel diziden ayrılıyor mu? İşte Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragmanı

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 27 Mayıs Çarşamba ekrana gelecek olan 23. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

OSMAN BEY, ALİŞAR'I ÖLDÜRECEK Mİ?

Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey, ihanet içinde olan ve Moğollar ile iş birliği yapan Alişar'ı yakalıyor. Alişar'ı iple bağlayan Osman Bey onu obaya getiriyor. Osman Bey'in "Tuzak kuranların en hayırlısı aşkına. Sancağın da konağın da benim elimde. Moğol'a ruhunu satıp, köpeklik edip adamlık taslayan Alişar. Babamın fethettiği bu topraklara senin leşini gömeceğim.
Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir" sözleri dikkat çekiyor. Peki kılıcını çeken Osman Bey Alişar'ı öldürüyor mu? Dizide Alişar'ı canlandıran Saruhan Hünel, Kuruluş Osman'a veda mı edecek? Bu soruların yanıtı yeni bölümde ortaya çıkacak.

ALİŞAR

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı’nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor. Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak?

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Dündar, Kayı Obası’nda planladığı darbe başarılı olacak mı? Osman Bey ve alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi ne olacak? Alişar’la evlenen Aygül, Osman Bey’den intikam almak için ne yapacak?
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