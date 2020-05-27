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Kuruluş Osman 23. yeni bölümden çarpıcı fragman! Dündar ve Alişar ölüyor mu? Osman Bey'in yeni planı nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 27.05.2020 02:10 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 23. yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Dündar ve Alişar'ın akıbeti belli olacak mı? Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır’ı Kayı Obası’na getiriyor. Osman Bey meydanda Alişar'ın cezasını kesmeye hazırlanıyor. Peki Kuruluş Osman'da Dündar ve Alişar ölüyor mu? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 27 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 23. yeni bölümüyle nefesleri kesecek.

OSMAN BEY, ALİŞAR VE DÜNDAR'I ÖLDÜRECEK Mİ?

Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey, Dündar, Alişar ve Bahadır'ı ele geçiriyor. Osman Bey ihanet içinde olan Dündar ve Alişar'ı idam etmeye hazırlanıyor.

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Osman Bey'in "Tuzak kuranların en hayırlısı aşkına. Sancağın da konağın da benim elimde. Moğol'a ruhunu satıp, köpeklik edip adamlık taslayan Alişar. Babamın fethettiği bu topraklara senin leşini gömeceğim. Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir" sözleri dikkat çekiyor. Peki Osman Bey Alişar ve Dündar'ı öldürüyor mu?

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM KONUSU

Bala Hatun’la evlenen ve Şeyh Edebalı’nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey’i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey’i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır’ı Kayı Obası’na getirir. Dündar ve Alişar’ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak?
ALİŞAR
Alişar, Dündar ve Bahadır’ın akıbeti ne olacak? Osman Bey’in, Bala Hatun’la evlenmesi Kayı Obası’nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman’ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar’ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?


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