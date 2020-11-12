Kuruluş Osman 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ertuğrul Bey öldü mü? Kuruluş Osman 33. son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman dizisi 11 Kasım Çarşamba akşamı 33. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ'ı da katan Kuruluş Osman'ın 18 Kasım Çarşamba ekrana gelecek olan 34. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde Osman Bey, "Kardeşler, emmiler devri bitmiştir. Hatır gönül işi bitmiştir. Şimdi devlet olma vaktidir" sözleriyle yeni dönemi başlatıyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor.

Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır.

Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider.

Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir.



