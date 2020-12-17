Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey Kayı Obası'nın yeni beyi oluyor! Kuruluş Osman 38. son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman dizisi 16 Aralık Çarşamba akşamı 38. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ'ı da katan Kuruluş Osman'ın 23 Aralık Çarşamba ekrana gelecek olan 39. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir.



Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir.

Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak?

Ertuğrul Bey'den gelen haber ne? Savcı ve Dündar Beyler, Toy'dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek?