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Kuruluş Osman 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey savaş için ordu topluyor! Kuruluş Osman 50. son bölümde neler oldu?

18.03.2021 02:44 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 50. son bölümüyle nefesleri kesti. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı dizinin son bölümünde Maltun Hatun, Togay'ın eline düştü. Yeni bölüm fragmanında ise Osman Bey düşmana karşı harekete geçiyor. Osman Bey'in "Türkmen obalarına haber salın. 'Osman Bey sancağını açıyor' deyin. Cümle beyle ordumuz için asker düşsünler" sözleriyle yeni savaşın haberini veriyor. İşte Kuruluş Osman 51. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 17 Mart Çarşamba akşamı 50. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 24 Mart Çarşamba ekrana gelecek olan 51. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder.

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Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!

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OSMAN BEY HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Osman Bey, Dündar Bey'in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirir.

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Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay'ın eline düşer. Osman Bey ise kendisine kurulan ittifaka karşılık zekice planıyla herkesi ters köşeye yatıracaktır.

Kuruluş Osman dizisinden Youtube rekoruKuruluş Osman dizisinden Youtube rekoru

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BİZANS-MOĞOL İTTİFAKI DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl bir strateji geliştirecek?

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Nikola ve Togay'ın anlaşması uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek? Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola'nın asıl planı ne?

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Noyan'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Kara Şaman Togay, Osman Bey'i alt edebilmek için ne yapacak? Kendini temize çıkaran Dündar Bey'in posta oturmak için planı ne?

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Togay'ın eline düşen Malhun Hatun'un akıbeti ne olacak? Cerkutay'ın ihanetinin arkasında ne var?

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Osman Bey, Türk obalarını birleştirme hedefinde başarılı olabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
atv Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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