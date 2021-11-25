Kuruluş Osman 73. bölüm fragmanı yayınlandı: Osman Bey'den fetih kararı!

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman dizisi, 24 Kasım Çarşamba akşamı 72. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde, Osman Bey'in tutsak Türk çocuklarını kurtardığı sahne soluksuz izlendi.

'#TürkVarOldukça' etiketiyle sosyal medyaya da damga vuran bölümün ardından merakla beklenen 73. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda Osman Bey'in, ''İmdi sıra bizdedir. Gayri fetih vaktidir. Alacağımız ilk kale İnegöldür!'' sözleri 73. bölüme dair heyecanı katbekat artırdı.

KURULUŞ OSMAN 72. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey ve Alpleri, gizlice girdikleri Bilecik Kalesi'nde ölümcül bir operasyona girişir. Osman Bey'in kaleye sızmasını sağladığı ve Tekfur Rotagus'a ulaşmayı başaran Turgut Bey ise büyük bir tehlikenin pençesindedir. Papaz Gregor'u kullanarak Söğüt'ü ele geçirmeyi planlayan tekfurlar, Osman Bey'e yeni bir darbe vurmaya hazırlanır.

Tekfur Nikola'nın Mari Kosses'le evlenmek istediğini açıklaması ortalığı karıştırır. Osman Bey kaçırılan ve din değiştirmeye zorlanan Türkmen çocukları kurtarabilmek için zekice bir plan yaparak tekfurları savaş meydanında alt etmek ister.

Osman Bey ve alpleri Bilecik Kalesi'nden nasıl çıkacak? Tekfurların Papaz Gregor ile iş birliğinin sonuçları ne olacak? Osman Bey'in tutsak çocukları kurtarmak için herkesi şaşırtacak hamlesi ne? Mari Kosses, Tekfur Nikola'nın kendisi ile evlenmek istemesine nasıl tepki verecek? Kayı Obası'ndaki hainlerin akıbeti ne olacak?



