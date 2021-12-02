MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'den İnegöl emri!

Kuruluş Osman 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'den İnegöl emri!

02.12.2021 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 73. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde, İznik Valisi Saguros kızı Hera ile birlikte Kayı Obası’na geldi ve Osman Bey’i ziyaret etti. Vali Saguros’un bu ziyaretinden son derece rahatsız olan tekfurlar, hain bir saldırı planladı. Saldırıda Göktuğ Alp yaralandı. Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı Kuruluş Osman'ın 74. yeni bölümünden de ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey, askerlerine İnegöl'e gitme emrini veriyor.

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 1 Aralık Çarşamba akşamı 73. bölümüyle ekrana geldi.

820x547-tekfurlar-osman-beyin-sogutte-verdigi-yemege-saldirdi-1638387101190

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İmzaladıkları ticaret anlaşmasını onurlandırmak için kızı ile birlikte Kayı Obası'nı ziyaret eden İznik Valisi Saguros, Osman Bey'in hazırladığı karşılamadan çok memnun oldu.

73-bolum-foto-galeri-1638260218559

Osman Bey, obayı gezdirdiği Vali Saguros'u ardından Söğüt'e götürdü. Söğüt'te esnafları ziyaret eden ve Şeyh Edebalı ile tanışan Vali Saguros, gördüklerinden hayli etkilendi. Bu ziyaretin istihbaratını alan tekfurlar, Julia ve suikastçılarını Söğüt'e göndererek Vali Saguros'u ve kızını ortadan kaldırmaya karar verdi.

73-bolum-foto-galeri-1638260218669

Osman Bey, misafirleri için mükellef bir sofra hazırlattı. Söğüt'teki handa verilen yemekte Malhun Hatun, Bala Hatun, Gündüz Bey, Selcan Hatun, Göktuğ Alp, Boran Alp, Aygül Hatun, Kumral Abdal, Şeyh Edebalı ile Vali Saguros ve kızı Hera yer aldı. Vali Saguros'un çarşıdaki ziyareti sırasında beklediği fırsatı elde edemeyen Julia ve savaşçıları, hanın mutfağına sızarak Osman Bey'in sofrasına saldırmayı planladı.

73-bolum-foto-galeri-1638260220217

Suikastçılar tüm güvenlik önlemlerine rağmen mutfağa girerek hizmetlileri etkisiz hale getirdi ve kılık değiştirip sofraya yöneldi. Osman Bey, tepsilerin altına gizlenmiş tatar yaylarını fark etti ve Vali Saguros'u korumak için hamle yaptı.

73-bolum-foto-galeri-1638260224196
Vali Saguros yaralanırken, Göktuğ ise Hera'yı korumak üzere okun önüne atladı.

73-bolum-foto-galeri-1638260221895

Osman Bey ve Göktuğ hançerleri ile saldırganları etkisiz hale getirdi. Alpler derhal güvenliği sağlarken, Osman Bey çok öfkeliydi: "Benim soframda! Misafirime! Bulun! Hana! Söğüt'e! Her yana bakın! Bunu yapanı bana bulun! Haydi!"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı! Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı!
Görenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandıGörenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandı
Yargı dizisinde ortalık karışıyor!Yargı dizisinde ortalık karışıyor!
Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doktorlara ek gösterge zammı

Doktorlara ek gösterge zammı

Asgari ücrette ilk rakamlar belli olmaya başladı

Asgari ücrette ilk rakamlar belli olmaya başladı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine Babacan'dan yanıt

Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine Babacan'dan yanıt

Yeni tablo açıklandı! "Salgının sonu..."

Yeni tablo açıklandı! "Salgının sonu..."

ABD-Rusya gerilimi artıyor: Ağır bedeller ödetiriz

ABD-Rusya gerilimi artıyor: Ağır bedeller ödetiriz

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Bu sefer kızının yanında öpüştü! Tepki yağdı

Bu sefer kızının yanında öpüştü! Tepki yağdı

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Bomba iddia! "Terk ettiği konuşuluyor"

Bomba iddia! "Terk ettiği konuşuluyor"

'Eskortluk' açıklaması sonrası ilginç pozlar

'Eskortluk' açıklaması sonrası ilginç pozlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.