Kuruluş Osman 9. yeni bölümden çarpıcı fragman! Osman Bey Alişar'a meydan okuyor!

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Özge Törer'in başrollerde oynadığı, Mehmet Bozdağ'ın yapımcısı olduğu Kuruluş Osman'ın 5 Şubat Çarşamba ekrana gelecek olan 9. yeni bölümünden 1. fragman yayınlandı. Dündar Bey, karşısına çıkan Alişar'a "Biz Kayı erleriyiz. Allah'tan başka irade tanımayız. Kanımızın son damlasına kadar savunuruz" sözleriyle meydan okuyor.
Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başardı. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderdi ancak Şeyh Edebali’den onay çıkmadı. Alişar’ın tarafını seçtiği son bölümde, Edebalı'nın yeni kararı sonrası Osman Bey büyük bir yıkım yaşasa da Bala Hatun'dan vazgeçmedi. Finale ise Kalanoz'un ölümü damga vurdu.
Kuruluş Osman dizisi İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekiliyor. Kuruluş Osman için hazırlanan özel sette titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alıyor.
Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı (Samsa), Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Serhan Onat (Aybars), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos)
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı…
Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü.
Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.
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