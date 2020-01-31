Kuruluş Osman 9. yeni bölümden çarpıcı fragman! Osman Bey Alişar'a meydan okuyor!

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Özge Törer'in başrollerde oynadığı, Mehmet Bozdağ'ın yapımcısı olduğu Kuruluş Osman'ın 5 Şubat Çarşamba ekrana gelecek olan 9. yeni bölümünden 1. fragman yayınlandı. Dündar Bey, karşısına çıkan Alişar'a "Biz Kayı erleriyiz. Allah'tan başka irade tanımayız. Kanımızın son damlasına kadar savunuruz" sözleriyle meydan okuyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başardı. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderdi ancak Şeyh Edebali’den onay çıkmadı. Alişar’ın tarafını seçtiği son bölümde, Edebalı'nın yeni kararı sonrası Osman Bey büyük bir yıkım yaşasa da Bala Hatun'dan vazgeçmedi. Finale ise Kalanoz'un ölümü damga vurdu.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekiliyor. Kuruluş Osman için hazırlanan özel sette titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alıyor.

