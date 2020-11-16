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  4. Kuruluş Osman'a sürpriz transfer! Zeynep Tuğçe Bayat hangi rolde oynuyor? Kuruluş Osman 34. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman'a sürpriz transfer! Zeynep Tuğçe Bayat hangi rolde oynuyor? Kuruluş Osman 34. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

16.11.2020 22:31 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'a 34. bölümde yeni bir oyuncu katılıyor. Kuruluş Osman'a katılan genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'ın canlandıracağı karakter obadaki dengeleri değiştirecek. Kuruluş Osman'ın 34. yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı.

İkinci sezonunda yine adından sıkça söz ettiren ve reyting listelerinde zirvede yer alan atv'nin iddialı dizisi Kuruluş Osman’ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

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Sezon başında oyuncu kadrosuna katılan ünlü ve usta isimlerle adından sıkça söz ettiren dizinin 34’üncü bölümünde diziye dahil olan genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, bu çarşamba ilk kez ‘Kuruluş Osman’ izleyicilerinin karşısına çıkacak.

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Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey’le birlikte obaya gelerek dengeleri hayli değiştirecek.
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Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın, genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman, 18 Kasım Çarşamba akşamı 34. bölümüyle ekrana gelecek.

OSMAN BEY KULUCAHİSAR KALESİ'Nİ GERİ ALACAK MI?

Osman Bey, Kulucahisar Kalesi’ni nasıl geri alacak? Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki gerilim devam edecek mi? Ertuğrul Bey, hastalığını yenebilecek mi?

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Selcan Hatun’un obaya gelişi, Hazal Hatun’u nasıl etkileyecek? Yavlak Arslan’ı beylerbeyi yapan Geyhatu şimdine planlıyor? Nikola’nun Söğüt’e baskın planına kim dur diyecek?

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