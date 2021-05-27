Kuruluş Osman'da Bamsı'ya veda! Nurettin Sönmez diziden ayrıldı! Kuruluş Osman 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 26 Mayıs Çarşamba akşamı 60. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 2 Haziran'da ekrana gelecek olan 61. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN'DAN BAMSI'YA VEDA

Kuruluş Osman'ın son bölümünde Togay'ın hain saldırısına göğüs geren Bamsı, aldığı kılıç darbesiyle öldü.

Dizide Bamsı'yı canlandıran Nurettin Sönmez ise veda etti.

Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ da Instagram hesabından Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'e veda paylaşımı yaptı. Bozdağ paylaşımında, "Obada yürek, cenkte pusat oldu! Bir rüya bir destan oldu... Bu destanı anlatırken bize yoldaş olan, Bamsı karakterine can veren Nurettin Sönmez'e emeği ve yol arkadaşlığı için teşekkür ederim" notunu yazdı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır.