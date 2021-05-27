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Kuruluş Osman'da Bamsı'ya veda! Nurettin Sönmez diziden ayrıldı! Kuruluş Osman 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

27.05.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 60. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman son bölümde Osman Bey ve Malhun Hatun evlendi. Ancak anlaşmayı bozan Togay saldırı yaptı. Saldırıda Togay'ın ağır yaraladığı Bamsı Bey hayatını kaybetti. Dizide Bamsı Bey'i canlandıran Nurettin Sönmez de Kuruluş Osman'a veda etti. Kuruluş Osman'ın 61. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamı için saldırıya geçiyor.

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 26 Mayıs Çarşamba akşamı 60. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 2 Haziran'da ekrana gelecek olan 61. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN'DAN BAMSI'YA VEDA

Kuruluş Osman'ın son bölümünde Togay'ın hain saldırısına göğüs geren Bamsı, aldığı kılıç darbesiyle öldü.

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Dizide Bamsı'yı canlandıran Nurettin Sönmez ise veda etti.

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Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ da Instagram hesabından Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'e veda paylaşımı yaptı. Bozdağ paylaşımında, "Obada yürek, cenkte pusat oldu! Bir rüya bir destan oldu... Bu destanı anlatırken bize yoldaş olan, Bamsı karakterine can veren Nurettin Sönmez'e emeği ve yol arkadaşlığı için teşekkür ederim" notunu yazdı.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır.

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Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir.

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Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.

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TOGAY'DAN HAİN SALDIRI

Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar.
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Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Saldırıyı haber alan Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısını püskürtmek için harekete geçer.

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BAMSI BEY ÖLECEK Mİ?

Ağır yaralanan Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Anlaşmayı bozup Kayı Obası'na saldıran Togay'ın hedefi ne? Osman Bey, Moğol saldırısını püskürtmek için ne yapacak? Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününde neler yaşanacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilecek mi? Nikola, Togay-Osman Bey savaşından nasıl faydalanacak?

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atv Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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