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Kuruluş Osman'da sezon finali için geri sayım başladı! İşte Kuruluş Osman sezon finali tarihi

09.06.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarında 2 sezondur hız kesmeden devam eden fenomen dizisi Kuruluş Osman, ekranlara ara vermeye hazırlanıyor. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'in konu olarak ele alındığı tarihi dizide sezon finali heyecanı yaşanıyor. Dizinin sıkı takipçilerini üzen sezon finali kararı şimdiden merak konusu oldu. İşte Kuruluş Osman sezon finali tarihi...

Kuruluş Osman'da sezon finali için geri sayım başladı! İşte Kuruluş Osman sezon finali tarihi

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Emre Basalak gibi oyuncuların yer aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman sezon finali yapıyor. Yaz sezonun gelişi ile bir bir sezon finali yapan dizilerin kervanına katılan fenomen dizinin finalinde neler yaşanacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? İşte merak edilen detaylar...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Atv'nin ekranlarında izlenme rekorları kıran Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi ikinci sezonunda da büyük başarı elde etti. Başrol oyuncusu Burak Özçivit'in "Çok güzel bir ikinci sezon geçirdik. Üçüncü sezonu çok merak ediyorum" ifadelerini kullandığı fenomen dizinin sezon final tarihi belli oldu. Çarşamba akşamlarına damgasını vuran sevilen dizi 64. bölümde sezon arası verecek. Bu akşam 62. yen bölüm ile izleyici karşısına çıkacak olan sevilen dizinin 23 Haziran Çarşamba tarihinde ekranlara ara vermesi planlanıyor.

Kuruluş Osman'da sezon finali için geri sayım başladı! İşte Kuruluş Osman sezon finali tarihi

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar. Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.

İşte sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı...


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atv Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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