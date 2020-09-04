MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman dizisine bir transfer daha! Hangi usta oyuncu kadroya katıldı?

Kuruluş Osman dizisine bir transfer daha! Hangi usta oyuncu kadroya katıldı?

DİZİ HABERLERİ  | 04.09.2020 21:21 | Son Güncelleme

Önümüzdeki günlerde ikinci sezon bölümleriyle ATV ekranında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Kuruluş Osman’ dizisi, kadrosuna usta oyuncu Emin Gürsoy’u da ekledi. İşte Kuruluş Osman'a 2. sezonda katılan yeni oyuncular.

Kuruluş Osman dizisine bir transfer daha! Hangi usta oyuncu kadroya katıldı?

Reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden Kuruluş Osman'a yeni sezonda çok sayıda ünlü oyuncu katıldı. Diziye katılan son isim olan usta oyuncu Emin Gürsoy’un hangi karakteri canlandıracağı ise açıklanmadı.
emingursoy-7huZ

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI

Kadrosuna birbirinden iddialı isimleri ekleyen Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir ve Ahmet Yenilmez’in de rol alacağı açıklanmıştı.
f7be938a79e49503b0597d573829221a-4jQb

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
Kuruluş Osman'a bir transfer dahaKuruluş Osman'a bir transfer daha
Chadwick Boseman'ın hayatıyla ilgili merak edilenler... Chadwick Boseman'ın hayatıyla ilgili merak edilenler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tacize uğradığını itiraf eden sunucu intihar etti!
Tacize uğradığını itiraf eden sunucu intihar etti!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Ünlü oyuncu yeni sezon kadrosuna katıldı!
Ünlü oyuncu yeni sezon kadrosuna katıldı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
Sete ara vermişlerdi! Olay paylaşım
Sete ara vermişlerdi! Olay paylaşım
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cansu Dere ve Caner Cindoruk, Doctor Foster uyarlaması dizide rol alacak!
Cansu Dere ve Caner Cindoruk, Doctor Foster uyarlaması dizide rol alacak!
Bay Yanlış 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ezgi ve Özgür aşklarını ilan ediyor! Bay Yanlış 10. son bölüm izle
Bay Yanlış 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ezgi ve Özgür aşklarını ilan ediyor! Bay Yanlış 10. son bölüm izle
Hercai 3. sezon fragmanı yayınlandı! Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor?
Hercai 3. sezon fragmanı yayınlandı! Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor?
Fahriye Evcen ekranlara dönüyor mu? Hayranlarını heyecanlandıran mesaj
Fahriye Evcen'den hayranlarını heyecanlandıran mesaj
Kırmızı Oda 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda oyuncuları kimler, konusu nedir?
Kırmızı Oda'ya sürpriz oyuncu!
Evrim Alasya kimdir? Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya hangi dizilerde oynadı? Kaç yaşında, nereli?
Evrim Alasya kimdir? Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya hangi dizilerde oynadı? Kaç yaşında, nereli?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.