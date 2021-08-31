Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı yeni sezonu anlattı

Kuruluş Osman dizisinin üçüncü sezon çekimleri başladı. Atv ekranlarının sevilen dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Erkan Avcı, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Burak Çelik ve Cüneyt Arkın gibi isimler yer alıyor.

“TÜM EKİBE KOLAYLIKLAR DİLİYORUM”

Dizinin yapımcı-senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman’ın yeni sezon çekimlerinin başladığını sosyal medya adreslerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda Bozdağ şöyle yazdı: “Büyük emekler ile yola koyulduğumuz dizimiz Kuruluş Osman’ın yeni sezon çekimlerine başlıyoruz. Rabbim işlerimizi kolaylaştırsın. Sezonu sağlıklı ve sıhhatli geçirmeyi nasip etsin. Oyuncu arkadaşlarımıza ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum.”

“SEYİRCİ BAMBAŞKA BİR KURULUŞ OSMAN İZLEYECEK”

Yeni sezon için geri sayım sürerken, yeni hikaye ve karakterlerle dizinin üçüncü sezonunda hikayenin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini söyleyen ‘Kuruluş Osman’ın yapımcı, senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ yeni dönem ile ilgili bazı detaylar açıkladı.

Mehmet Bozdağ, uç bölgesinde hakimiyet kuran Osman Bey’in yeni zaferlerle ve stratejik hamlelerle devleti kurma sürecini anlatacaklarını belirterek şöyle konuştu:

“Osman Bey’in hamlelerinin artık sadece uç bölgesinde değil Bizans, Batı dünyası ve tüm Anadolu coğrafyasında yankı bulduğu bir dönemi işleyeceğiz. Tüm dünya tarihçileri tarafından deha olarak kabul edilen Osman Bey’in kahramanlığı kadar stratejisi, ilmi, siyaseti, ilişkileri, ticari başarılarını da anlatacağız ve seyirci bambaşka bir Kuruluş Osman izleyecek.”

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

400 çadırlık bir obadan cihan devletine yürüyüşün hikayesini anlatan Kuruluş: Osman’ın ikinci sezon finalinde; elde ettiği zaferlerle uç bölgesinde Türk hakimiyetini sağlamlaştıran Osman Bey, İstanbul’dan gönderilen Komutan Dukas ve İnegöl Tekfuru Nikola’nin yönettiği Bizans ordusunu yenerek büyük bir zafer kazanmış, veliahttı Orhan Bey’in müjdesini alarak Bala Hatun’un hamile olduğunu öğrenmişti.



