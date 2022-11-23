Kuruluş Osman Gürbüz Alp kimdir? Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Kuruluş Osman'da! Alpaslan Özmol kaç yaşında, aslen nereli?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dönem dizisi Kuruluş Osman'a Çaycı Hüseyin rolüyle hafızalarımıza kazınan Alpaslan Özmol dahil oldu. Peki, Kuruluş Osman Gürbüz Alp kimdir? Kuruluş Osman'ın Gürbüz Alp'i Alpaslan Özmol kaç yaşında, aslen nereli? İşte konu hakkında tüm detaylar...

KURULUŞ OSMAN GÜRBÜZ ALP KİMDİR?

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Kuruluş Osman kadrosuna dahil oldu. Çaycı Hüseyin yani gerçek ismiyle Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman dizisinde Gürbüz Alp karakterini canlandırıyor.

GÜRBÜZ ALP, OSMAN BEY'LE SAVAŞMAYA BAŞLIYOR!

Osman Bey'in Alplerine "Kardeşiniz Gürbüz Alp" diye tanıştırdığı Gürbüz Alp kimdir, nereden gelmiştir? Osman Bey ile ilişkisi nedir? Osman Bey'in Gürbüz Alp'e vereceği önemli görev ne olacaktır? hepsi ve daha fazlası Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde...

ALPASLAN ÖZMOL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Alpaslan Özmol, 27 Şubat 1976 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde doğmuştur. Ortaokulda yaşadığı zorluklardan dolayı okulu bırakmak zorunda kalmıştır. Turizm sektöründe belirli bir süre çalıştıktan sonra çevresi sayesinde 1993 yılında Bursa Devlet Tiyatrosuna katılmıştır. 11 adet oyunda rol almıştır.

1999 yılında yayımlanmaya başlayan Ayrılsakta Beraberiz dizisi ile TV dizi hayatına başlamıştır. Alpaslan Özmol, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Alpaslan Özmol, özellikle Çocuklar Duymasın isimli dizide uzun yıllar boyunca canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteri ile tanınmıştır."Çaylarrrrrrr" repliği hafızalara kazınmıştır. Alpaslan Özmol hiç evlenmemiştir.



