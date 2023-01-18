Kuruluş Osman Valide Sultan kimdir, nasıl öldü? Deniz Barut'un canlandırdığı Valide İsmihan Sultan kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisinde yer alan İsmihan Sultan karakteri hakkında ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman her hafta çarşamba akşamları yayınlanıyor. Dizide dikkat çeken isimlerden biri olan Valide İsmihan Sultan'ın nasıl öldüğü ve hayatı hakkındaki detaylar sorgulanıyor. Peki, Kuruluş Osman İsmihan Sultan kimdir? Tarihte Valide İsmihan Sultan kimdir, nasıl öldü? İşte ayrıntılar...
Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın eşidir ve III. Murad'ın kız kardeşidir. İsmi bazı kaynaklarda İsmihan Sultan olarak da geçmektedir. Sokullu Mehmet Paşa'yla iki çocuğu oldu, bunlar Sultanzâde İbrahim Bey ve Gülruh Hanımsultan'dır.
Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Deniz Barut, 1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmada ikinci olmuştur. Podyumların ardından Kaybolan Yıllar isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atan Deniz Barut daha sonra Lale Devri, Kara Para Aşk ve Anneler ile kızları dizilerinde rol almıştır. 2005 yılında ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Deniz Barut'un bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu vardır.
Diziler:
2018 - 2019 Avlu
2019 - Hekimoğlu
2020 - Sol Yanım
2021 - Destan
2022 - Kuruluş Osman
Filmler:
2017 - Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
2018 - Nezih Bir Film
2019 - Sesinde Aşk Var
2020 - Baba Parası