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Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Bala Hatun kendi evladı için ördüğü giysileri veriyor!

16.06.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan sevilen dizi Kuruluş Osman, her Çarşamba akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt’e getirdiği Togay’ın cezasını kesmiş ve Bamsı Bey’in intikamını almıştı. Peki Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Bala Hatun kendi evladı için ördüğü giysileri veriyor!

Her Çarşamba saat 20:00'da ATV'de yayınlanan sevilen dizi Kuruluş Osman, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt’e getirdiği Togay’ın cezasını kesmiş ve Bamsı Bey’in intikamını almıştı. Peki Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI (63. BÖLÜM)

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ (62. BÖLÜM)

Dizinin 62. bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt’e getirdiği Togay’ın cezasını keser ve Bamsı Bey’in intikamını alır. Togay’ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı’nın oldukça tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası’nın üç senelik vergisini üç gün içinde ödemesini talep eder ve Osman Bey’i zor duruma sokar. İnegöl Kalesi’ne giderek Nikola ile görüşme yapan Moğol elçisi, Osman Bey’e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlar; Osman Bey ise bu ittifakı bozmak için harekete geçecektir. Malhun Hatun’un verdiği müjde ise Osman Bey’i büyük sevince boğar.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (63. BÖLÜM)

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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