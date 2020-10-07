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Kuruluş Osman yeni sezonda neler olacak? İşte Kuruluş Osman 28. yeni bölüm fragmanı ve oyuncular

07.10.2020 03:06 | Son Güncelleme:
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ATV'nin dizisi Kuruluş Osman 2. sezonuyla ekrana dönüyor. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın 2. sezonuna ünlü oyuncular Cüneyt Arkın, Seray Kaya, Seçkin Özdemir, Tamer Yiğit ve Erkan Avcı da katıldı. Kuruluş Osman'ın 28. yeni bölümünde savaş sahneleri nefes kesecek. Ertuğrul Bey obaya dönerken, Osman Bey ve alpleri Bizans ordusuna kafa tutacak. Peki Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm yayın tarihi ve diziye yeni katılan oyuncular.

Kuruluş Osman, 7 Ekim Çarşamba akşamı 2. sezon ilk bölümüyle ATV’de ekrana gelece. Kuruluş Osman'ın 28. yeni bölümünde, başrol oyuncusu Burak Özçivit yeni imajıyla dikkat çekecek. Burak Özçivit’in yeni imajı, kadroya katılan yeni oyuncular ve sürpriz karakterleriyle Kuruluş Osman¸ yenilenen konsepti ile ilk kez seyirciyle buluşacak.
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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kulucahisar Kalesi fethiyle; Konstantiniye’nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey’e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola’yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.

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Kayı Obası’nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans’ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar’dan aldığı görevle alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey’in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası’nda coşkuyla karşılanır.
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Osman Bey ve alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar’dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey’in dönüşüyle Kayı Obası’ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar’a yapılan baskından kurtulabilecek mi?
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Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakter oniyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
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KURULUŞ OSMAN'A HANGİ OYUNCULAR KATILDI?

Kuruluş Osman'ın kadrosuna 2. sezonda çok sayıda ünlü oyuncu da katıldı. Usta oyuncu Cüneyt Arkın dizide Aksakallar'ın reisi rolünü canlandıracak. Türk sinemasının usta isimlerinden olan Tamer Yiğit de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı.

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Dizinin yeni sezonunda ünlü oyuncular Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ’ın da rol alacağı da açıklanmıştı.

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