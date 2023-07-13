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Kuş Uçuşu'nun yıldızı Birce Akalay'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı! Değişimi ağızları açık bıraktı

13.07.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yer aldığı projeler ile adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Birce Akalay sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. 39 yaşındaki ünlü ismin yıldızı Yer Gök Aşk dizisinde hayat verdiği "Havva" rolüyle parlamıştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Akalay'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı. Birce Akalay'ın değişimi herkesi şoke etti.

Sade ve doğal tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Birce Akalay rol aldığı yapımlardaki başarısıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak Netflix dizisi Kuş Uçuşu'ndaki Lale Kıran karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü ismin yıllar önceki fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncunun estetiksiz halini görenler inanamadı.

Yer Gök Aşk dizisinde oynadığı "Havva" rolüyle ilk olarak tanınan Akalay, birçok dizide yer aldı. 2017 yılında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile tiyatroya atıldı.

Birce Akalay 5

Bunun dışında Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Akalay, son olarak Netflix'te yayımlanan Mezarlık adlı film serisinde "Önem" karakterini canlandırdı.

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Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü oyuncu estetik harikası çıktı. Akalay'ın eski fotoğraflarını görenler ünlü ismin yanaklarında bişektomi olduğunu iddia etti.

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Akalay'ın eski fotoğraflarına bakınca ünlü oyuncunun dudaklarının dolgunlaştığı, kaşlarının da kalınlaştığı görülüyor.

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Birce Akalay, 19 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünü tamamladı.

akalay estetiksiz

2004 yılında ülkemizde düzenlenen Miss Turkey yarışmasında 3. oldu.Avrupa güzellik yarışmasında yarı finale kadar geldi. Bu sayede televizyon sektörünün kapıları Akalay'a açılmış oldu.

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2004 ve 2007 yılları arasında spikerlik yaptı. Spikerlik kariyerini sonlandırdıktan sonra Senin Uğruna yapımında rol aldı.

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