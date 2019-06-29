MAGAZİN

'Kusursuz Kulak', Fazıl Say'la buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2019 22:36 | Son Güncelleme

Kusursuz kulak olarak da bilinen absolut kulak yeteneğine sahip 7 yaşındaki Bager Çalışcı, en büyük hayali olan ünlü piyanist Fazıl Say'la buluştu.

'Kusursuz Kulak', Fazıl Say'la buluştu

Muş'un Ağartı köyünde yaşayan Bager Çalışcı absolut kulak olarak da bilinen duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip. Doğuştan görme engelli Çalışcı, müzik öğretmenin de desteğiyle, köyünde verdiği konser sonrası sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu. Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Sanat aracılığıyla Fazıl Say ile buluştu. Fazıl Say o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

"YETENEĞİNE İNANCIMIZ SONSUZ"

Görüntülerde Bager ile birlikte 'Katibim' parçasını çalan Say, "Piyano eğitimi uzun bir yoldur, 10-15 yıl, merdivenlerden çıka çıka. Bager bu yolu katedecektir, yeteneğine inancımız sonsuz, çok emek ve çok çalışma ile. En iyi hocalar ile ilerlemesi için ben de yol göstericisi olacağım" şeklinde paylaşımda bulundu.

sayj

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fazıl say Kusursuz kulak Bager Çalışcı

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