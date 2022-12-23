HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kütahya'daki kazı çalışmalarında bulundu korumaya alındı! 2 metre 10 santim: Bugüne kadar bulduğumuz...

Kütahya'daki kazı çalışmalarında bulundu korumaya alındı! 2 metre 10 santim: Bugüne kadar bulduğumuz...

23.12.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında; 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip erkek heykelinin yanı sıra Yunan mitolojisi tanrılarından 'Eros' ile 'Dionysos' ve yarı tanrı 'Herakles’in heykel başları gün yüzüne çıkarıldı. Kazı başkanı, ''Heykel bizi çok heyecanlandırdı. Bugüne kadar bulduğumuz neredeyse tam tek heykel. Bir erkek heykeli ve 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip. Bir ayağı eksik; diğer kısımları tamamıyla korunmuş'' dedi.

Kütahya'daki kazı çalışmalarında bulundu korumaya alındı! 2 metre 10 santim: Bugüne kadar bulduğumuz...

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPU) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nce 80 işçi ve 20 teknik personel ile Penkalas Çayı, agora ve tiyatro bölümlerinde sürdürülüyor. Tarihi M.Ö. 3000'li yıllara dayanan ve tiyatro, stadyum, agora ve Zeus Tapınağı gibi tarihi yapıları ile dönemin metropolislerinden biri olduğu düşünülen antik kentte kazılar, Penkalas Çayı'nda yoğunlaştırıldı. Son kazı çalışmalarında 2 metre 10 santim yüksekliğindeki erkek heykelini korumaya alan arkeologlar, Yunan mitolojisinde aşk tanrısı olarak bilinen 'Eros', şarap tanrısı 'Dionysos' ve yarı tanrı 'Herakles’in heykel başlarını gün yüzüne çıkardı.

Penkalas Çayı’ndaki kazılarda Roma dönemine ait 2 No'lu mermer köprünün restorasyonunun tamamlandığını kaydeden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde görevli, Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, tamamen yıkılan 3 No'lu köprüde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Screenshot_2

''ÇOK SAYIDA MERMER HEYKEL PARÇALARIYLA KARŞILAŞTIK''

Her gün yeni esere ulaşıldığına dikkat çeken Coşkun, “2022 yılında köprünün bulunduğu alanda yaptığımız çalışmalarda bizi oldukça heyecanlandıran sürpriz buluntularla karşılaşmaya devam ettik. Bir önceki sezondan beri bu alanda bol sayıda irili ufaklı çeşitli mermer heykel parçaları buluyorduk ki bunlardan bazıları, tam olsalar yükseklikleri 3- 3,5 metreyi bulacak parçalar. 2022 yılı kazı sezonunda 3 No’lu köprü enkazında yaptığımız çalışmalar ile köprüye ait çok sayıda bloğu ortaya çıkardık. Bu çalışmalar esnasında sadece köprüye ait parçalarla karşılaşmadık. Bunun yanı sıra bir güneş saati ve çok sayıda mermer heykel parçalarıyla karşılaştık” dedi.

Screenshot_3

''BUGÜNE KADAR BULDUĞUMUZ NEREDEYSE TAM TEK HEYKEL''

Özellikle son dönemde yürütülen kazılarda buldukları heykelin kendilerini çok heyecanlandırdığını dile getiren Coşkun, “Bu heykel bugüne kadar bulduğumuz neredeyse tam tek heykel. Bir erkek heykeli ve 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip, sadece kaidesinin yarısı ve bir ayağı eksik; diğer kısımları tamamıyla korunmuş vaziyette. Öyle umuyorum ki 2023 yılında yapacağımız çalışmalarda heykelin bu eksik parçasını da bulacağız” diye konuştu.

Screenshot_4

''ÖN PLANA ÇIKAN ÖRNEKLERDEN BİR TANESİ 'EROS' BAŞI''

Erkek heykelinin yanı sıra Yunan mitolojisine ait çeşitli heykel başlarına da ulaşıldığını belirten Prof. Dr. Coşkun, “Bunların içerisinde öne çıkan eserlerin başında yaklaşık 40 santimetre yüksekliğindeki bir 'Dionysos' başı. Bunun çok benzer örneğini bir sezon önce bulmuştuk. Bu sezon bir de 'Herakles' başı bulduk. 2020 yılında 'Herakles' gövdesi bulmuştuk. Bu sezon 'Herakles' başı bulunca acaba bir önceki sezon bulduğumuz heykelin gövdesinin başı mı, diye heyecanlandık ancak ona uymadı. Dolayısıyla şu an elimizde 2 tane 'Herakles' heykeli oldu. Umarım, ilerleyen yıllarda diğer parçalarını bulacağız. Bunun haricinde Antik Yunan panteonunun çeşitli tanrı ve tanrıçalarına ait heykel başları da söz konusu. Ön plana çıkan örneklerden bir tanesi 'Eros' başı. Yaklaşık 20 santimetre yükseklikte. Bu alanda bulmuş olduğumuz eserler aslında karışık tarihli eserler fakat heykel parçalarının günümüzden 1800-2000 yıl öncesine ait olduğunu söylemek mümkün” dedi.

Screenshot_5

Screenshot_6

Screenshot_7

Bu suda yıkananın hastalıktan kurtulduğuna inanılıyor! Bu suda yıkananın hastalıktan kurtulduğuna inanılıyor!

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasını öldürüp cesedini dereye atmıştı! 'Bu yaptıkların artık yetti dedim'Kocasını öldürüp cesedini dereye atmıştı! 'Bu yaptıkların artık yetti dedim'
Herkesin merakla beklediği kar yağışı açıklaması geldiHerkesin merakla beklediği kar yağışı açıklaması geldi
Bakanlıktan İBB hamlesi! İmamoğlu'ndan tepki: Ok yaydan...Bakanlıktan İBB hamlesi! İmamoğlu'ndan tepki: Ok yaydan...
Anahtar Kelimeler:
Kütahya dionysos eros unesco dünya miras listesi

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Yanan alanlara ne oldu? "Tebrik ederim" diyerek Nevşin Mengü'ye açıkladı

Yanan alanlara ne oldu? "Tebrik ederim" diyerek Nevşin Mengü'ye açıkladı

Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...

Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...

Sahte doktor Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cezaevinde bakın ne istemiş

Sahte doktor Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cezaevinde bakın ne istemiş

3 ilde İYİ Parti'den sürpriz! Kimse beklemiyordu

3 ilde İYİ Parti'den sürpriz! Kimse beklemiyordu

Genç kadın asansöre binince dehşeti yaşadı! 'Üstümü açmaya, parçalamaya başladı'

Genç kadın asansöre binince dehşeti yaşadı! 'Üstümü açmaya, parçalamaya başladı'

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.