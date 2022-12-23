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Bu suda yıkananın hastalıktan kurtulduğuna inanılıyor! 'Buraya gelen doktor bile o hastalığa şifa buldu'

23.12.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 'Uyuz Pınarı Çeşmesi' olarak bilinen hamam 4 asırlık geçmişi ile dikkat çekerken, günümüzde hala çeşitli hastalıklara şifa olduğuna inanılıyor. Özellikle cilt hastalıklarının giderilmesi için Uyuz Pınarı'na gelinmesi gerektiğini dile getiren bir mahalle sakini, ''Asurlular zamanına kadar dayanan bir su. Cüzzamlı hastalara şifa olduğu biliniyor. Hatta bir doktor buraya gelerek çare bulamadığı kuru kaşıntı sorununu çözdü'' şeklinde konuştu.

Bu suda yıkananın hastalıktan kurtulduğuna inanılıyor! 'Buraya gelen doktor bile o hastalığa şifa buldu'

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki İsa Divanlı Mahallesi’nde bulunan Uyuz Pınarı Hamamı, 4 asırlık tarihi geçmişi ile başta uyuz olmak üzere cüzzam ve cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor. Birinci görüşe göre, 2. Selim tarafından Hicri 978 / Miladi 1570 yılında yaptırılırken, ikinci görüşe göre ise Osman Çelebi bin İsa Divan tarafından Miladi 1550'de yaptırıldığı yer alan hamamın; Romalılar, Bizanslılar, Müslüman Araplar, Selçuklular, Dulkadirliler ve Osmanlılar tarafından kullanıldığı kaydedildi. Tarihi yapı, Dulkadiroğlu Beyliği döneminde ise cüzzam hastalarının tedavi edildiği yer olarak dikkat çektiği biliniyor.

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Özellikle Roma döneminden başlayarak Kahramanmaraş’ta ve bölgede cilt hastalarının, özellikle cüzam hastalarının bölgeye gelerek şifalı suda yıkanarak rahatsızlıklarından kurtulduğu ifade ediliyor.

2006 yılında yenilendikten sonra vatandaşlara su vermeye devam eden tarihi yapı, içerisinde hastaların banyo yapabileceği şekilde yeniden ayağa kaldırılarak günümüzde şifa arayan vatandaşlardan ilgi görüyor.

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''DOKTOR, ÇARE BULAMADIĞI KAŞINTI SORUNUNU BURADA ÇÖZDÜ''

Hamam hakkında bilgi veren mahalle sakini 67 yaşındaki Erol Gökduman , “Uyuz Pınarı, Asurlular zamanına kadar dayanan bir suyumuzdur. Asurlular zamanında cüzzamlı hastalara şifa olduğu biliniyor. Şu anda da çevre illerden gelen hastalara da şifa veriyor. Hatta bir doktor buraya gelerek çare bulamadığı kuru kaşıntı sorununu çözdü” dedi.

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Özellikle cilt hastalıklarının giderilmesi için Uyuz Pınarı’na gelinmesi gerektiğini dile getiren Gökduman, “Şifa niyetine gelen herkes şifa buluyor. Buraya dışarıdan gelen çok insan var. Bu su başka birilerinin elinde olsa daha kıymetli olurdu. Ben burada çocukluğumdan beri yıkanırım ve hatta yaz aylarında 2 güne bir yıkanırım. Ben kaşıntı nedir bilmem. Bu şifalı suyumuzun değerini bilelim” diye konuştu.

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(İHA)

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