KUTLU DOĞUM HAFTASI KUTLANIYOR! Kutlu doğum haftası mesajları nelerdir? Kutlu doğum haftası için birbirinden güzel mesajlar...

Kutlu Doğum Haftası mesajları ve sözleri 20 Nisan 2022 Çarşamba tarihi itibarıyla sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı. 20 Nisan 571 yılında dünyaya gelen ve İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed (S.A.V) doğum günü sebebiyle kutlanıyor. Her yıl Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla özel etkinlikler düzenleniyor ve şiirler ya da ilahiler okunup araştırılıyor. Ailelere, akrabalara ve arkadaşlara göndermek için farklı, anlamlı ve duygu yüklü Kutlu Doğum Haftası mesajları ve sözleri internetten araştırılıyor. İşte Kutlu Doğum Günü mesajları...

KUTLU DOĞUM HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O'na olsun... Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'in bizlere sunduğu merhamet ve şefkat vurgusunun tüm yaralara merhem olması, temennisi ile tüm İslam aleminin Kutlu Doğum Haftasını tebrik eder selam ve saygılar sunarım.

Hazret-i Ömer; "Resûlullah efendimizin doğum zamanına kıymet veren, İslâm'a kıymet vermiştir."

Hazret-i Osman; "Peygamber efendimizin mevlid-i şerîfi için bir dirhem harcayan, sanki Bedr ve Huneyn gazalarına iştirak etmiş gibi sevâb kazanır."

Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed SAV için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam o’na olsun… Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

Alem senle övüldü. Biz seninle hep güldük. 14 asırdır daim sensizliğe sürüldük. Sana salat ve selam gönlümüz seninle dolsun. Bizleri sana ümmet yapana hamdler olsun. Güllerin gülistanı gül efendim.

O’na Uyunuz.. O’nu Örnek Alınız Ki O, Sizde Her gün Yeniden Doğsun...Yüreğinizi Verin Ki O’na, Yarın Orada Sizinle Olsun..

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Allah, nice gül kokulu sevgi dolu Kutlu Doğum haftası kutlamayı nasip etsin.

Hazret-i Ali; "Resûlullah efendimizin doğum zamanına kıymet verip, mevlid-i şerîf okunmasına sebeb olan, dünyâdan îmânla gider" buyurmuşlardır.

Allah’ım bize peygamber efendimizin ahlakıyla yaşamak nasip et ki, peygamber efendimizin sevgisine layık olalım amin. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

İki cihan sultanının, doğduğu ay geldi yine, ilm u mearif kânının, doğduğu ay geldi yine, gelsin şefaat isteyen, bulsun safa anı seven, ol sahib-i hulk-i hasen, doğduğu ay geldi yine. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Ümmetin üstüne titreyen sensin, Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin, Kulunu Allah'a sevdiren sensin, Gecemi gündüze çeviren sensin, Ey Hakk'ın şahidi yüzünü göster, Kul şahadetinle tanımak ister.