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KUTLU DOĞUM HAFTASI KUTLANIYOR! Kutlu doğum haftası mesajları nelerdir? Kutlu doğum haftası için birbirinden güzel mesajlar...

20.04.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kutlu Doğum Haftasına dair sorular sorulmaya başlandı. 20 Nisan Peygamber Efendimizin doğum günü olmasından dolayı kutlu doğum haftası ile ilgili mesajlar ve sözler araştırılıyor. Ramazan ayı dolayısıyla Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri ile bu manevi hava tüm İslam alemi tarafından hissediliyor. 20 Nisan 571 yılında doğan Peygamber Efendimizin doğum günü ile ilgili mesajları ve sözleri sevdiklere göndermek için son sürat sorgulanıyor. İşte detaylar!

KUTLU DOĞUM HAFTASI KUTLANIYOR! Kutlu doğum haftası mesajları nelerdir? Kutlu doğum haftası için birbirinden güzel mesajlar...

Kutlu Doğum Haftası mesajları ve sözleri 20 Nisan 2022 Çarşamba tarihi itibarıyla sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı. 20 Nisan 571 yılında dünyaya gelen ve İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed (S.A.V) doğum günü sebebiyle kutlanıyor. Her yıl Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla özel etkinlikler düzenleniyor ve şiirler ya da ilahiler okunup araştırılıyor. Ailelere, akrabalara ve arkadaşlara göndermek için farklı, anlamlı ve duygu yüklü Kutlu Doğum Haftası mesajları ve sözleri internetten araştırılıyor. İşte Kutlu Doğum Günü mesajları...

KUTLU DOĞUM HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ

  • Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O'na olsun... Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

  • Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'in bizlere sunduğu merhamet ve şefkat vurgusunun tüm yaralara merhem olması, temennisi ile tüm İslam aleminin Kutlu Doğum Haftasını tebrik eder selam ve saygılar sunarım.

  • Hazret-i Ömer; "Resûlullah efendimizin doğum zamanına kıymet veren, İslâm'a kıymet vermiştir."

  • Hazret-i Osman; "Peygamber efendimizin mevlid-i şerîfi için bir dirhem harcayan, sanki Bedr ve Huneyn gazalarına iştirak etmiş gibi sevâb kazanır."

  • Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed SAV için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam o’na olsun… Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

  • Alem senle övüldü. Biz seninle hep güldük. 14 asırdır daim sensizliğe sürüldük. Sana salat ve selam gönlümüz seninle dolsun. Bizleri sana ümmet yapana hamdler olsun. Güllerin gülistanı gül efendim.

KUTLU DOĞUM HAFTASI KUTLANIYOR! Kutlu doğum haftası mesajları nelerdir? Kutlu doğum haftası için birbirinden güzel mesajlar...

  • O’na Uyunuz.. O’nu Örnek Alınız Ki O, Sizde Her gün Yeniden Doğsun...Yüreğinizi Verin Ki O’na, Yarın Orada Sizinle Olsun..

  • Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Allah, nice gül kokulu sevgi dolu Kutlu Doğum haftası kutlamayı nasip etsin.

  • Hazret-i Ali; "Resûlullah efendimizin doğum zamanına kıymet verip, mevlid-i şerîf okunmasına sebeb olan, dünyâdan îmânla gider" buyurmuşlardır.

  • Allah’ım bize peygamber efendimizin ahlakıyla yaşamak nasip et ki, peygamber efendimizin sevgisine layık olalım amin. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

  • İki cihan sultanının, doğduğu ay geldi yine, ilm u mearif kânının, doğduğu ay geldi yine, gelsin şefaat isteyen, bulsun safa anı seven, ol sahib-i hulk-i hasen, doğduğu ay geldi yine. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

  • Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Ümmetin üstüne titreyen sensin, Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin, Kulunu Allah'a sevdiren sensin, Gecemi gündüze çeviren sensin, Ey Hakk'ın şahidi yüzünü göster, Kul şahadetinle tanımak ister.

KUTLU DOĞUM HAFTASI KUTLANIYOR! Kutlu doğum haftası mesajları nelerdir? Kutlu doğum haftası için birbirinden güzel mesajlar...

  • Yalvarışımı kabul eyle. Şefaat mumunu yak ya Resûlullah! Yak ki, aciz kalemimi aradan kaldırarak o muma atılayım. Ömür ırmağımı senin saadet havuzuna akıtayım. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

  • En sevgiliye, sin ey nur, içimize sin, sensin bize o’ndan esin, hiç şüphe yok teksin kesin, en sevgilisi herkesin… Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

  • Bütün kainatı Hz. Muhammet için yaratan Allah’ım, bizleri de O’nun yüzü suyu hürmetine affet. Kutlu Doğum haftanız mübarek olsun...

  • Yalvarışımı kabul eyle!.. Şefaat mumunu yak Ya Resûlullah!.. Yak ki, aciz kalemimi aradan kaldırarak o muma atılayım.. Ömür ırmağımı senin saadet havuzuna akıtayım.. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.
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