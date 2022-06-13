Seksi fotoğraflarını satmak için üniversiteyi bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Meksika doğumlu Cinthya LaRose, Miami’de yaşıyor ve sosyal medya fenomeni olarak üç yıl önce üniversite eğitimini yarıda bırakmaya karar verdi. Üniversitede psikoloji okuduğunu dile getiren LaRose, “Bir terapistin bir yılı ne kadar az kazandığını fark ettiğimde üçüncü sınıftan önce okulu bıraktım. Sosyal medyada içerik üretmek benim için daha kazançlı bir iş. Aynı zamanda kamera karşısında olmaktan büyük keyif alıyorum” dedi.

“DOĞRU KARAR VERDİĞİME EMİNİM”

Toplumsal olarak seksi fotoğraf ve videoların bir tabu haline getirildiğini belirten LaRose, finansal güvence sağlamak için yeni bir kariyerine yöneldiğini söyledi.

Sosyal medya içerikleri sayesinde üç yılda kazancını katladığını ifade eden LaRose, “Doğru karar verdiğime eminim. Ailem oldukça sert dinsel kurallara sahip. Bu yüzden onlardan sosyal medya hesaplarımı saklıyorum. Öğrendiklerinde beni destekleyeceklerini zannetmiyorum. Onlar için bu bir meslek bile değil” dedi.



