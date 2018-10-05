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Kutsi ve Feyza Çıpa'nın romantik akşam yemeği

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.10.2018 21:56 | Son Güncelleme

Şarkıcı Kutsi ile sevgilisi Feyza Çıpa, geçtiğimiz gün Vadistanbul AVM'de objektiflere takıldı.

Kutsi ve Feyza Çıpa'nın romantik akşam yemeği

Akşam saatlerinde Serafina Vadistanbul Restaurant'a gelerek yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Kutsi ve sevgilisi Feyza Çıpa, uzun süre dostlarıyla hoş sohbet eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Feyza Çıpa; Fransız oyun yazarı Oliver Lejeune'nin yazdığı, Tolga Yeter'in yönettiği, müziklerini sevgilisi Kutsi'nin yaptığı 'Kör Düğün' adlı komedi oyunu ile tiyatro seyircisiyle buluşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kutsi, "Müzikal çalışmalarım devam ediyor, yeni bir albüm üzerine çalışıyorum. Önceliğim piyasa şarkılardan çok müzikalite. Şu an müzik camiasında en önemli eksiğimiz ve unutulan şey müzikalite" açıklamasında bulundu.

Kutsi-Feyza Çıpa çifti, objektiflere poz verdikten sonra dostlarıyla akşam yemeklerine ve sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti.

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feyza çıpa kutsi

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