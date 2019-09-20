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Kutsi yeni diziyle ekrana dönüyor! Benim Adım Melek ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 20.09.2019 22:40 | Son Güncelleme

TRT 1'in yeni sezondaki iddialı dizisi Benim Adım Melek'in yayın tarihi belli oldu. Kutsi ve Nehir Erdoğan'ın başrollerini paylaştığı Benim Adım Melek'in 1. bölümünden de yeni fragman yayınlandı. Peki Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

TRT 1’in yapımını Üs Yapım’ın, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği, senaryosu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş’ın oturduğu Benim Adım Melek, etkileyici hikayesiyle sezonun en iddialı projelerinden biri olmaya aday.

Benim Adım Melek’in başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Mustafa Mert Koç ve Rabia Soytürk’ün paylaşırken Kaan Çakır, Ece Özdikici, Zeyno Eracar, Nizam Namidar, Zeynep Özder Birde, Ulvi Kahyaoğlu, Hande Kaptan, Muharrem Türkseven, Poyraz Ar ve usta oyuncu Şerif Sezer dizinin kadrosunda yer alıyor.

ŞİRHAN AİLESİNİN OĞLU: HALİL
Hikayesiyle olduğu kadar kadrosuyla da adından söz ettirecek Benim Adım Melek’in başrolünde başarılı sanatçı Kutsi de yer alıyor. Hem besteleriyle hem de oyunculuğuyla beğeni toplayan Kutsi dizide Antep’in en köklü iki ailesinden biri olan Şirhan’ların oğlu Halil Şirhan karakterine hayat verecek.

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Mert, yürekli, adalet duygusu yüksek, yardımsever, ahlaklı, aklı başında, güvenilir delikanlı biri olan Halil (Kutsi), babasının en büyük yardımcısıdır. Yaşadıklarından sonra kendini aşka kapatan Halil’in hayatı da Melek’in baba evine dönmesiyle değişecektir.

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan dizi, Melek’in ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Benim Adım Melek, merakla beklenen ilk bölümüyle 25 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de TRT 1’de!

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