Kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildi

Rusya’da nesli tükenmek üzere olan hayvanlar listesinde bulunan kutup ayıları, küresel ısınma etkisiyle avlanamamaya başlaması üzerine yiyecek aramak için insanların yaşadığı şehir merkezine inerek çöpleri karıştırmaya başladı.
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