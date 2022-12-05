Kuzey Kore’de korkunç infaz! Güney Kore filmlerini izleyen iki genç affedilmedi

16 yaşında olduğu belirtilen ancak isimleri açıklanmayan iki Kuzey Koreli genç ülkelerine kaçak bir şekilde Güney Kore filmlerini soktukları gerekçesiyle infaz edildi. Günye Kore filmlerini izledikleri belirtilen gençler herkesin gözü önünde infaz edildi. Radio Free Asia’da yer alan habere göre ismi açıklanmayan gençler yerel bir pazarda yasadışı filmleri satarken polis tarafından yakalandı.

AYNI CEZA VERİLDİ

Günye Kore filmleri izleyen ve yabancı kaynaklı içerikleri halka satan iki genç, üvey annesini öldürmekten aynı cezaya çarptırılan bir gençle birlikte idam edildi. Kuzey Kore dışındaki herhangi bir kaynaktan elde edilen filmleri izleyenler ilk olarak bir disiplin iş merkezine gönderilerek cezalandırılıyor. Suçun tekrarlanması durumda kişi ebeveynleriyle birlikte beş yıla kadar ülkeden sınır dışı ediliyor ya da hapis cezasına çarptırılıyor.