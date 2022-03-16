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Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha! Bu yıl 10'uncu kez yaptılar

16.03.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tansiyonun sık sık yükseldiği bölgeden gelen bir habere göre Kuzey Kore bir kez daha füze denemesi gerçekleştirdi. Güney Kore tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, başkent Pyongyang yakınlarındaki bir bölgeden yeni bir füze ateşlediği, bu yılki 10. füze denemesi olarak kayıtlara geçen fırlatmanın ise başarısız olduğu aktarıldı.

Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha! Bu yıl 10'uncu kez yaptılar

Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşına çevrilmişken, Kuzey Kore-Güney Kore arasındaki tansiyon da bir kez daha yükseldi. Hiçbir uyarı ve yaptırımı dinlemeyen Kuzey Kore, gerçekleştirdiği füze denemeleriyle bölgede tansiyonun yükselmesine neden olurken, bunlara bir yenisi daha eklendi. Güney Kore, Pyongyang yönetiminin bu yıl 10. kez fırlatma gerçekleştirdiğini duyurdu.

Uluslararası toplumun tepkileri ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına rağmen füze programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore’nin yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang’ın uluslararası bir havalimanına da ev sahipliği yapan Sunan bölgesinden yerel saatle 09.30 sularında balistik füze olduğu düşünülen yeni bir fırlatma gerçekleştirdiği ifade edildi. Füze denemesinin kalkıştan kısa bir süre sonra başarısızlıkla sonuçlandığı belirtilirken, Güney Kore ordusunun ABD birimleri ile birlikte detaylı analizlerini sürdürdüğü kaydedildi.

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DAHA ÖNCE 9 KEZ FÜZE DENEMESİ YAPTILAR

2022 yılının başından bu yana aralarında hipersonik ve kıtalararası balistik füzelerin de bulunduğu 9 farklı füze denemesi gerçekleştirerek bölgede gerilimin artmasına neden olan Pyongyang yönetimi, son 2 denemenin keşif uydusu geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Gelişmelerin ardından ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri sonrasında bölgedeki istihbarat gözetim faaliyetleri ve balistik füze savunma hazırlıklarının artırıldığını açıklamıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore
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