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Kuzey Kore lideri Kim'den kritik ABD mesajı: Hazırlanmalıyız

18.06.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle hem diyaloğa hem de yüzleşmeye hazır olunması gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim'den kritik ABD mesajı: Hazırlanmalıyız

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan ABD'nin yeni yönetimine yönelik ilk mesaj geldi. İktidardaki İşçi Partisi'nin Merkez Komitesinin dün gerçekleştirdiği Genel Kurul Toplantısına katılan Kim, yeni ABD yönetiminin politika eğilimine yönelik ayrıntılı analiz yaptı. Kim, "Hem diyalog hem de yüzleşme, devletimizin onurunu ve bağımsız kalkınma konusundaki çıkarlarını korumak için özellikle yüzleşmeye tam olarak hazırlanmalıyız" dedi. Kore yarımadasındaki durumu istikrarlı bir şekilde kontrol altına almaya yönelik çabaları yoğunlaştırma çağrısında bulunan Kuzey Kore lideri Kim, bölgede hızla değişen duruma net ve çabuk tepki verme ve bununla başa çıkmanın önemini dile getirdi.

YENİ DİYALOG UMUDU

Toplantıda Kim'in nükleer silahlardan ve kıtalararası balistik füzelerden söz edip etmediği konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi. Joe Biden yönetiminin Ocak ayında iktidara gelmesinden bu yana ilk kez Biden yönetimiyle görüşme isteğini açıkça dile getirdiği ifade edilen Kim'in son çıkışı, yaklaşık 18 aydır beklemede olan nükleer silahlardan arındırma müzakereleri konusunda yeni umutların doğmasına neden oldu.

KITLIK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Kim, 2 gün önce kamuoyuna yansıyan bir diğer açıklamasında ülkenin gıda kıtlığı ile karşı karşıya olduğunun sinyalini vermişti. Tarım sektörünün geçtiğimiz yıl meydana gelen seller nedeniyle tahıl üretim hedefini tutturamadığını belirten Kim, gıda arzında durumun "endişe verici" olduğunu ifade etmişti. Bu nedenle Kim'in son açıklaması, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD'nin nükleer ve balistik füze programı nedeniyle yaptırım uyguladığı Pyongyang'ı yaşanılan zorlu ekonomik süreçten kurtarmak üzere atılan bir taktik adım olarak yorumlandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Joe Biden

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