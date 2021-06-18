Kuzey Kore lideri Kim'den kritik ABD mesajı: Hazırlanmalıyız

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan ABD'nin yeni yönetimine yönelik ilk mesaj geldi. İktidardaki İşçi Partisi'nin Merkez Komitesinin dün gerçekleştirdiği Genel Kurul Toplantısına katılan Kim, yeni ABD yönetiminin politika eğilimine yönelik ayrıntılı analiz yaptı. Kim, "Hem diyalog hem de yüzleşme, devletimizin onurunu ve bağımsız kalkınma konusundaki çıkarlarını korumak için özellikle yüzleşmeye tam olarak hazırlanmalıyız" dedi. Kore yarımadasındaki durumu istikrarlı bir şekilde kontrol altına almaya yönelik çabaları yoğunlaştırma çağrısında bulunan Kuzey Kore lideri Kim, bölgede hızla değişen duruma net ve çabuk tepki verme ve bununla başa çıkmanın önemini dile getirdi.

YENİ DİYALOG UMUDU

Toplantıda Kim'in nükleer silahlardan ve kıtalararası balistik füzelerden söz edip etmediği konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi. Joe Biden yönetiminin Ocak ayında iktidara gelmesinden bu yana ilk kez Biden yönetimiyle görüşme isteğini açıkça dile getirdiği ifade edilen Kim'in son çıkışı, yaklaşık 18 aydır beklemede olan nükleer silahlardan arındırma müzakereleri konusunda yeni umutların doğmasına neden oldu.