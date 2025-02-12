Kuzey Kutbu'na yakın bir adada üç ay boyunca 7/24 karanlıkta yaşıyor! Güneş yüzü bile görmüyor: "Zor kısmı düşündüğünüz şey değil"

MYNET|DIŞ HABERLER Yılın birbirine zıt iki mevsimsel olayı olan ve güneşli ve güneşsiz 24 saatlik zaman dilimlerini kapsayan Kutup Günleri ve Kutup Geceleri Kuzey Kutbu'na yakın bir adada 10 yılını geçiren Cecilia Blomdahl için mucizevi bir atmosfer sunuyor. Sosyal medyada toplma 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Cecilia Blomdahl, "Buraya sadece 3 ay için gelmiştim. Buranın atmosferi beni çok büyüledi ve 10 yıldır burada ikamet ediyorum. Düşündüğümden daha çok seviyorum" dedi.

DAHA ÖNCE ADINI BİLE DUYMAMIŞTI

Svalvard'a yakın bir yerde yaşamasına rağmen daha önce adanın adını hiç duymadığını belirten Blomdahl, "Güneşin son kez battığı gün 26 Ekim. Kadım ortasına kadar hava yavaş yavaş kararıyor. Daha sonrası ise 7/24 zifiri karanlık. Şubat aynın başına kadar gece ve gündü arasında hiçbir fark göremezsiniz. Saat sabah 1:00 veya öğleden sonra 1:00 ve gökyüzündeki tüm yıldızlar var. Galakside olduğunuzu hissediyorsunuz. Yukarı bakıyorsunuz ve Kuzey Işıkları var. Gerçekten gerçek dışı" diye konuştu.

"ZANNEDİLDİĞİNİN AKSİNE DAHA KOLAY"

Kutup Geceleri'ne katlanmanın şiddeti Blomdahl için Svalbard'da yaşamanın en zor kısmı değil. Kutup Gündüzleri'nde daha fazla zorlandığını ifade eden Blomdahl, "İkisini karşılaştırdığımda, Kutup Gecesi'nin benim için 7/24 gündüz vaktinden çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Güneş gökyüzündeyken yatağa giriyoruz. Ve uyandığımızda, hala orada oluyor." ifadelerini kullandı.

"BU ADANIN KRALLARI ONLAR"

Adada güvenlik konusunda sorun yaşamadıklarını söyleyen Blomdahl, "Endişelendiğimiz tek şey kutup ayıları. Besin zincirinin en tepesindeler. Bu yüzden sık sık dışarıda dolaşıyorlar. Bu adanın kralları onlar. Köy, bizim 'güvenli bölge' dediğimiz bir yer olarak kabul ediliyor. Güvenli bölgenin dışına çıkacaksanız, yanınızda bir ateşli silah getirmeniz ve kendinizi korumanız gerektiğinde nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekiyor... Köyün dışında yaptığımız her şeyde, hava koşullarına karşı çok hazırlıklıyız ve kutup ayısı koruması takıyoruz. Gerektiğinde ayının yolundan çekiliyoruz, burada doğayla çok uyumluyuz" dedi.

SVALVARD NEREDE?

Coğrafi olarak Svalbard, Norveç'in kuzey kıyısı ile Kuzey Kutbu arasında yer alan bir Norveç takımadasıdır. En büyük yerleşim yeri, çeşitli ülkelerden gelen yaklaşık 2.600 kişilik çeşitli bir nüfusa sahip Longyearbyen'dir. Şu anda dünyanın en kuzeydeki yerleşim alanlarından biri olan Svalbard'da yerli halk yoktur.