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  4. Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy yaralandı

13.11.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy kavşağında, lüks cipinin kontrolünü kaybeden ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy, bariyerlere çarparak ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy yaralandı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy kavşağı Ankara istikametinde yaşandı. Köpek eğitmeni Can Paksoy, lüks cipinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Kazada, hasar gören aracın içinde sıkışan Paksoy ağır yaralandı. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan Paksoy sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Paksoy, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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