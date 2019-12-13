Kuzey Yıldızı 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kuzey'i pişman etmeye yemin ediyor!

Yıldız’ın son isteği, bardağı taşıran son damla olmuştur. Kuzey, artık Yıldız’ın sevgisine inanmamaktadır. Yıldız, Kuzey’i güven testine tabi tutayım derken bu sınavdan geçemeyen kendisi olmuştur. Kuzey’in Yıldız’a olan güveni ve inancı yerle bir olmuştur. Yıldız, ileri gittiğini geç de olsa fark eder ve Kuzey’in güvenini tekrar kazanmaya çalışır. Bunun için, Kuzey’in ayak izlerini takip etmeye başlar. Kuzey’in bıraktığı izler; Yıldız’ı, zamanında kendi yaşadığı hayal kırıklıklarına ve aşk acısına götürmektedir. Yıldız’ın geçtiği yollardan, bu kez Kuzey geçmektedir. Yıldız, ufak bir rol değişikliğiyle bu duruma dahil olur. Eskinin tavşanı Yıldız tazı olmuş, Kuzey’i kovalamaktadır.

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 14 Aralık Cumartesi akşamı 14. bölümüyle ekrana gelecek. Sevilen dizinin 14. yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Kuzey ve Yıldız’ın kelepçeyle birbirine bağlandığı, ikilinin inatlaşmasının devam ettiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümde fragmanda ise Şule, Yıldız’ın gitmesini istiyor.

Kuzey, bu durumdan fazlasıyla sıkılır. Tek başına kalıp kafa dinlemek ister. Bunun için gideceği yer, bellidir. Fakat orda da rahat edemez. Ezeli komşusu, karşısında durmaktadır ama tek bir farkla.

Yıldız’ın da kalbi artık çok kırıktır. Ve Kuzey, Yıldız’ın kırıldığında nasıl kırdığını bildiği için kendisini bekleyen zor günlerin farkındadır. Yıldız, Kuzey’i, yaptıklarına pişman etmeye yemin etmiştir. Ve ilk hamlesini yapmıştır bile. Kuzey’i tahmininden de zor günler beklemektedir.

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boşanma kâğıdını yırtan Yıldız’ın tepkisi işleri daha da zora soktu. Yıldız’dan bir tercih yapmasını isteyen Kuzey ona rest çekti. İkili küserken, Yıldız’ın bir türlü güvenini kazanamayan Kuzey gitmeye karar verdi. Duruma el koyan Nahide, âşıklara 20 yılın sınavını yapmaya karar verdi. Uzun ve zorlu geçecek bir güven testine maruz kalacak Kuzey’in bu test sürecinde de hakem olarak yanında Sefer olacaktı. Ne yazık ki Sefer’in rolü hakemlikten çok daha fazlası oldu.