Kuzey Yıldızı 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kuzey'i pişman etmeye yemin ediyor!

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 14 Aralık Cumartesi akşamı 14. bölümüyle ekrana gelecek. Sevilen dizinin 14. yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Kuzey ve Yıldız’ın kelepçeyle birbirine bağlandığı, ikilinin inatlaşmasının devam ettiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümde fragmanda ise Şule, Yıldız’ın gitmesini istiyor.
Yıldız’ın son isteği, bardağı taşıran son damla olmuştur. Kuzey, artık Yıldız’ın sevgisine inanmamaktadır. Yıldız, Kuzey’i güven testine tabi tutayım derken bu sınavdan geçemeyen kendisi olmuştur. Kuzey’in Yıldız’a olan güveni ve inancı yerle bir olmuştur. Yıldız, ileri gittiğini geç de olsa fark eder ve Kuzey’in güvenini tekrar kazanmaya çalışır. Bunun için, Kuzey’in ayak izlerini takip etmeye başlar. Kuzey’in bıraktığı izler; Yıldız’ı, zamanında kendi yaşadığı hayal kırıklıklarına ve aşk acısına götürmektedir. Yıldız’ın geçtiği yollardan, bu kez Kuzey geçmektedir. Yıldız, ufak bir rol değişikliğiyle bu duruma dahil olur. Eskinin tavşanı Yıldız tazı olmuş, Kuzey’i kovalamaktadır.
Kuzey, bu durumdan fazlasıyla sıkılır. Tek başına kalıp kafa dinlemek ister. Bunun için gideceği yer, bellidir. Fakat orda da rahat edemez. Ezeli komşusu, karşısında durmaktadır ama tek bir farkla.
Yıldız’ın da kalbi artık çok kırıktır. Ve Kuzey, Yıldız’ın kırıldığında nasıl kırdığını bildiği için kendisini bekleyen zor günlerin farkındadır. Yıldız, Kuzey’i, yaptıklarına pişman etmeye yemin etmiştir. Ve ilk hamlesini yapmıştır bile. Kuzey’i tahmininden de zor günler beklemektedir.
Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.
Boşanma kâğıdını yırtan Yıldız’ın tepkisi işleri daha da zora soktu. Yıldız’dan bir tercih yapmasını isteyen Kuzey ona rest çekti. İkili küserken, Yıldız’ın bir türlü güvenini kazanamayan Kuzey gitmeye karar verdi. Duruma el koyan Nahide, âşıklara 20 yılın sınavını yapmaya karar verdi. Uzun ve zorlu geçecek bir güven testine maruz kalacak Kuzey’in bu test sürecinde de hakem olarak yanında Sefer olacaktı. Ne yazık ki Sefer’in rolü hakemlikten çok daha fazlası oldu.
Sefer, Kuzey-Yıldız aşkı uğruna fedakârlığa ve acı çekmeye devam etti. Kuzey, birbirinden zorlu aşamaları adeta bir savaşçı edasıyla geçip, test sürecini zaferle sonlandırdığında büyük hayal kırıklığına uğradı. Çetin, Feride’yi elde etmek için Kuzey ve Şule’ye ayrı ayrı tekliflerle gitse de ağzının payını aldı. Yıldız, güven testinin tüm aşamalarını geçen Kuzey’in, Şule’den boşanmasını istedi. Kuzey, boşanmanın bir yolunu bulmak zorundaydı. Çünkü Şule’yle evli olduğu sürece Yıldız’ın güvenini kazanamayacak, eskisi gibi olamayacaklardı. Yıldız, Kuzey’den ihanet belgelerine ulaşması için, Şule’nin sevgilisinin yanına gitmesini istedi. Gururu kırılan Kuzey öfkesine hâkim olamadı ve artık bu hikâyede olmadığını söyledi. Kuzey’in, “Ben artık yokum!” sözleri üzerine gözyaşlarına boğulan Yıldız’ın tepkisi ne olacaktı?
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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