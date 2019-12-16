Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız arasında büyük inatlaşma!

Kuzey’e ihanet belgelerine ulaşması için, Şule’nin sevgilisinin yanına gitmesini söyleyen Yıldız, bu isteğiyle bardağı taşırdı. Kuzey’in Yıldız’a olan güveni ve inancı yerle bir oldu. Pişman olan ve ileri gittiğini geç de olsa fark eden Yıldız, Kuzey’in güvenini tekrar kazanmaya çalıştı. Bu durumdan sıkılan Kuzey, tek başına kafa dinlemek istedi ve yaylaya geri döndü. Fakat orada da rahat edemedi çünkü ezeli komşusu Yıldız, karşısında duruyordu.

Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ekrana gelen son bölümüyle birinciliğe yerleşti. Dizi Total’da 9.75 rating ve yüzde 22.78 izlenme payıyla birinci olurken, ABC1’de yüzde 6.72 rating ve yüzde 16.05 izlenme payı, AB’de ise yüzde 5.20 rating ve 12.79 izlenme payı elde etti.

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 21 Aralık Cumartesi ekrana gelecek olan 15. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Yeni bölümde Kuzey ile kızları arasında büyük kriz yaşanıyor. Kuzey ile Yıldız ise affetme konusu yüzünden tartışma yaşıyor.

YILDIZ VE KUZEY’İN KIZLARI, ŞULE’YE KARŞI!

Kuzey’in bir türlü affetmediği Yıldız’ın da artık kalbi çok kırıktı ve Kuzey, Yıldız’ın kırıldığında nasıl kırdığını bildiği için kendisini bekleyen zor günlerin farkındaydı. Kuzey’i yaptıklarına pişman etmek isteyen Yıldız, ilk hamlesini yaptı. Yasak bölgede ağaç kesimi yaptığı için tutuklanan Kuzey inadından vazgeçmedi. Yıldız’ın yanına gelen Kuzey’in kızları ona yardım etmeye karar verdi. Bu sırada Yıldız’ın evine gelen Şule, Yıldız’dan gitmesini istedi. Kızlarının Yıldız’ın tarafında olduğunu anlayınca büyük bir şok yaşayan Şule’nin bir sonraki hamlesi ne olacaktı?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.



