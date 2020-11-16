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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çeyiz sandığı krizi çıkıyor! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. son bölümde neler oldu?

16.11.2020 02:02 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey'in çeyiz sandığını almak için mücadele verdiği tanıtımda Kadıoğulları damadı zorluyor. Kuzey, Sefer ve Ruhi'nin, Cevher Kadıoğlu'na kız istediği anlar dikkat çekerken kına gününde atıldığı bu macera, Kuzey'in başına neler getirecek merakla bekleniyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. yeni bölüm fragmanı ve 39. son bölümde yaşananlar.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 21 Kasım Cumartesi ekrana gelecek olan 40. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 39. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yaşanan sürpriz gelişmelerin ekran başındakilere eğlence dolu bir seyir zevki yaşattığı bölümde Kuzey ve Yıldız kavuşması gerçekleşti ve sonunda iki aşık yüzükleri takmayı başardı. Yıldız'ın Almanya'dan gelen amcası Cevher Kadıoğlu kız isteme merasimine bomba gibi bir giriş yaparken, Cengiz Bozkurt'un hayat verdiği Cevher karakteri herkesin kalbini fethetti. Bölüme damga vuran bir diğer sürpriz ise Resul Dindar oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

KIZ İSTEME HAZIRLIKLARINDA KAVGA ÇIKTI!

Kuzey ile Yıldız'ın önündeki engeller tek tek kalkarken iki aşık için evlilik hazırlıkları başladı, Kadıoğlu ve Mollaoğlu ailesini kız isteme telaşı sardı. İki taraf da hazırlıklara son sürat başlarken yaşanan eğlenceli anlar seyircilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı. Kadınların kuafördeki hazırlığı büyük bir heyecanla başlarken, gelen başka bir grupla çıkan tartışma herkesin kısa süreli de olsa gerilmesine sebep oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)

BÜYÜK KAVUŞMA GERÇEKLEŞTİ!

Kuaför, kıyafet, yüzük alışverişi derken büyük an geldi çattı, Yıldız'ı Kuzey'e istemek için herkes Kadıoğlu evinde toplandı. Yaşar tam Yıldız'ı Kuzey'e verecekken gelen sürpriz kişi ise herkese büyük bir şaşkınlık yaşattı. Yıldız'ın amcası Cevher Kadıoğlu kız isteme merasimine bomba gibi düştü. Yıldız'ı vermeyeceğini söyleyerek tatsız bir şakayla herkese korku yaşatsa da sonunda yüzükler takıldı; Kuzey ile Yıldız nişanlandı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

RESUL DİNDAR SÜRPRİZİ HERKESİ ŞOKE ETTİ!

Yıldız'ın restoranda sahneye çıkıp canlı müzik yaptığı anlarda gelen konuk herkesi şoke etti. Kuzey, Yıldız'a sürpriz yapmak için sahneye çıkacağı ilk günde tüm mekanı sevdikleriyle doldururken aniden kapıdan Resul Dindar'ın girmesi büyük sürpriz oldu. Resul Dindar ile Yıldız'ın düeti izleyicilerden tam not aldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (8)

YILDIZ KARAKOLDA!

Kuzey ile Yıldız'ın hayatında her şey sorunsuz ilerlerken Yıldız ve ekibinin, kuaförde gerilim yaşadıkları grupla aralarında kavga çıkması yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Yıldızlar karakola düştü. Kuzey, Yıldız'ı kurtarmak için hemen harekete geçip polisleri ikna etme çabalarına başladı. Peki Kuzey'in ikna çabaları işe yarayacak mıydı?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (7)

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