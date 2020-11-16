Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çeyiz sandığı krizi çıkıyor! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. son bölümde neler oldu?

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 21 Kasım Cumartesi ekrana gelecek olan 40. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.
Yaşanan sürpriz gelişmelerin ekran başındakilere eğlence dolu bir seyir zevki yaşattığı bölümde Kuzey ve Yıldız kavuşması gerçekleşti ve sonunda iki aşık yüzükleri takmayı başardı. Yıldız'ın Almanya'dan gelen amcası Cevher Kadıoğlu kız isteme merasimine bomba gibi bir giriş yaparken, Cengiz Bozkurt'un hayat verdiği Cevher karakteri herkesin kalbini fethetti. Bölüme damga vuran bir diğer sürpriz ise Resul Dindar oldu.
Kuzey ile Yıldız'ın önündeki engeller tek tek kalkarken iki aşık için evlilik hazırlıkları başladı, Kadıoğlu ve Mollaoğlu ailesini kız isteme telaşı sardı. İki taraf da hazırlıklara son sürat başlarken yaşanan eğlenceli anlar seyircilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı. Kadınların kuafördeki hazırlığı büyük bir heyecanla başlarken, gelen başka bir grupla çıkan tartışma herkesin kısa süreli de olsa gerilmesine sebep oldu.
Kuaför, kıyafet, yüzük alışverişi derken büyük an geldi çattı, Yıldız'ı Kuzey'e istemek için herkes Kadıoğlu evinde toplandı. Yaşar tam Yıldız'ı Kuzey'e verecekken gelen sürpriz kişi ise herkese büyük bir şaşkınlık yaşattı. Yıldız'ın amcası Cevher Kadıoğlu kız isteme merasimine bomba gibi düştü. Yıldız'ı vermeyeceğini söyleyerek tatsız bir şakayla herkese korku yaşatsa da sonunda yüzükler takıldı; Kuzey ile Yıldız nişanlandı!
Yıldız'ın restoranda sahneye çıkıp canlı müzik yaptığı anlarda gelen konuk herkesi şoke etti. Kuzey, Yıldız'a sürpriz yapmak için sahneye çıkacağı ilk günde tüm mekanı sevdikleriyle doldururken aniden kapıdan Resul Dindar'ın girmesi büyük sürpriz oldu. Resul Dindar ile Yıldız'ın düeti izleyicilerden tam not aldı.
Kuzey ile Yıldız'ın hayatında her şey sorunsuz ilerlerken Yıldız ve ekibinin, kuaförde gerilim yaşadıkları grupla aralarında kavga çıkması yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Yıldızlar karakola düştü. Kuzey, Yıldız'ı kurtarmak için hemen harekete geçip polisleri ikna etme çabalarına başladı. Peki Kuzey'in ikna çabaları işe yarayacak mıydı?
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