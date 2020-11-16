Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çeyiz sandığı krizi çıkıyor! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. son bölümde neler oldu?

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 21 Kasım Cumartesi ekrana gelecek olan 40. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 39. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yaşanan sürpriz gelişmelerin ekran başındakilere eğlence dolu bir seyir zevki yaşattığı bölümde Kuzey ve Yıldız kavuşması gerçekleşti ve sonunda iki aşık yüzükleri takmayı başardı. Yıldız'ın Almanya'dan gelen amcası Cevher Kadıoğlu kız isteme merasimine bomba gibi bir giriş yaparken, Cengiz Bozkurt'un hayat verdiği Cevher karakteri herkesin kalbini fethetti. Bölüme damga vuran bir diğer sürpriz ise Resul Dindar oldu.

KIZ İSTEME HAZIRLIKLARINDA KAVGA ÇIKTI!

Kuzey ile Yıldız'ın önündeki engeller tek tek kalkarken iki aşık için evlilik hazırlıkları başladı, Kadıoğlu ve Mollaoğlu ailesini kız isteme telaşı sardı. İki taraf da hazırlıklara son sürat başlarken yaşanan eğlenceli anlar seyircilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı. Kadınların kuafördeki hazırlığı büyük bir heyecanla başlarken, gelen başka bir grupla çıkan tartışma herkesin kısa süreli de olsa gerilmesine sebep oldu.