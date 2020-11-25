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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız evlenecek mi? Düğünde büyük şok!

25.11.2020 23:15 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 42. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuzey ile Yıldız'ın gelin ve damat olduğu tanıtımda iki aşığın mutluluğu yüzleri güldürüyor. Yaşar, bu evliliği engellemek için Yıldız'ı tehdit ederken, düğünü basması herkese korku dolu anlar yaşatıyor. Kuzey ile Yıldız'ın düğününde sahneye çıkan Resul Dindar ise seyircileri bir kez daha sesiyle derinden etkiliyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinden yeni fragman.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan, Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerde oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 28 Kasım Cumartesi ekrana gelecek olan 41. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karakola düşen Yıldız ve kızları kurtarmak için harekete geçen Kuzey, karşı taraf ile anlaşarak Yıldız'ı kurtarmayı başardı. Bu küçük vukuattan sonra evlilik hazırlıklarına son sürat devam eden Mollaoğlu ve Kadıoğlu ailelerini kına heyecanı sardı.

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Ancak kavuşmaya adım adım yaklaşan Kuzey ve Yıldız önlerine çıkacak yeni sorunlardan habersizdi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

YILDIZ KUZEY AŞKINA YENİ ENGELLER!

Cevher, Kuzey, Sefer ve Ruhi'yi yanına alarak internette tanıştığı aşkı ile buluşunca ekip yeni bir maceraya atılmak zorunda kaldı. Anya'yı gören Cevher adeta büyülenirken, bu buluşmanın ardından Kuzey, Sefer ve Ruhi'nin yeni görevi Anya'yı istemek oldu. Ancak Anya'nın Rus abileri başlık parası isteyince işler Cevher'in istediği gibi gitmedi. Kuzey bu sorunla uğraşırken diğer tarafta Yaşar'ın hafızasının aniden yerine gelmesi herkesi telaşlandırdı. Yıldız ve Kuzey'in evlenmelerine müsaade etmeyeceğini söyleyen Yaşar'ı engelleyen ise Hanife ve Emine oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

CEVHER KADIOĞLU'NA DOLANDIRILMA ŞOKU!

Başlık parasını verip Anya'yı aldığını düşünen Cevher, büyük bir şok yaşadı. Kuzey, Sefer, Ruhi ve Cevher uyandıklarında dolandırıldıklarını anladı. Yedikleri ayvada uyku ilacı olan ekip kendine geldiğinde evde ne Anya'yı bulabildi ne de paraları. Dolandırıldıkları evden çıktıklarında bir de bindikleri arabanın çalıntı çıkması, kınaya yetişmeye çalışan Kuzey'in sabrını zorladı ancak polis çevirmesinden Sefer ile birlikte kaçan Kuzey, Cevher'in başına açtığı tüm belalara rağmen finalde Yıldız'a gelmeyi başardı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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