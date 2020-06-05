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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oyuncuları fidan dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 21:10 | Son Güncelleme

Çekimleri Ordu'da gerçekleşen ‘Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' dizisinde rol alan oyuncular Çevre Günü fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oyuncuları fidan dikti

Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği ve Kovid-19 pandemi sürecinde büyük bir kahramanlık örneği gösteren sağlık çalışanları için oluşturulan hatıra ormanı fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe çekimleri Ordu'da gerçekleşen ‘Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' dizisinde rol alan oyunculardan İnan Yılmaz (Ruhi), Mert Yavuzcan (Çetin) ve Zeynep Koltuk’ta (Şule) katıldı. 3 oyuncu hatıra ormanına fidanları diktikten sonra sağlık çalışanlarını alkışladı. Etkinlikte en büyük ilgiyi Zeynep Koltuk gördü.

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Sempatik tavırlarıyla etkinliğe katılanların takdir ettiği başarılı sanatçı kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.

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