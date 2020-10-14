Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Kuzey’i İsmail Demirci aşkını ilan etti!

Show TV ekranlarına gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi cumartesi gecelerine damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin paylaştığı dizinin çekimleri Karadeniz’in Ordu ilçesinde sürüyor. İstanbul’dan uzakta süren çekimler sırasında İsmail Demirci evlilik yıl dönümünü unutmadı ve güzel eşi Hande Soral’a sosyal medya hesabından sürpriz yaptı.

Uzun süren ilişkilerinin ardından 14 Ekim 2017 yılında hayatlarını birleştiren Hande Soral ve İsmail Demirci evliliklerinin üçüncü yılını romantik paylaşımlarla kutladı.

‘SENİ SEVİYORUM’



Güzel oyuncu Hande Soral eşiyle düğünde çekilen bir fotoğraflarını paylaştı. Ünlü isim paylaşımına “Seni seviyorum” notunu ekledi. Hande Soral’ın gönderisine eşi İsmail Demirci kalp emojisiyle cevap verdi.



Sevilen oyuncu Hande Soral’ın ardından eşi Demirci de düğünde dans ederken çekilen bir fotoğraflarını “Seni seviyorum” notuyla paylaştı. İsmail Demirci’nin gönderisine baldızı Bensu Soral’dan yorum geldi. Ablası ve eniştesinin mutlu pozlarına Bensu Soral kalp emojisiyle yorum yapmayı tercih etti.

