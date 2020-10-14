MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Kuzey’i İsmail Demirci aşkını ilan etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Kuzey’i İsmail Demirci aşkını ilan etti!

14.10.2020 16:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Kuzey’i İsmail Demirci aşkını ilan etti!

Sevilen oyuncu İsmail Demirci’nin sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşım takipçilerinden tam not aldı. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Hande Soral’a aşkını ilan eden İsmail Demirci’nin paylaşımına beğeni yağdı.

Show TV ekranlarına gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi cumartesi gecelerine damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin paylaştığı dizinin çekimleri Karadeniz’in Ordu ilçesinde sürüyor. İstanbul’dan uzakta süren çekimler sırasında İsmail Demirci evlilik yıl dönümünü unutmadı ve güzel eşi Hande Soral’a sosyal medya hesabından sürpriz yaptı.

Uzun süren ilişkilerinin ardından 14 Ekim 2017 yılında hayatlarını birleştiren Hande Soral ve İsmail Demirci evliliklerinin üçüncü yılını romantik paylaşımlarla kutladı.

‘SENİ SEVİYORUM’

hande soral
Güzel oyuncu Hande Soral eşiyle düğünde çekilen bir fotoğraflarını paylaştı. Ünlü isim paylaşımına “Seni seviyorum” notunu ekledi. Hande Soral’ın gönderisine eşi İsmail Demirci kalp emojisiyle cevap verdi.
ismail demirci
Sevilen oyuncu Hande Soral’ın ardından eşi Demirci de düğünde dans ederken çekilen bir fotoğraflarını “Seni seviyorum” notuyla paylaştı. İsmail Demirci’nin gönderisine baldızı Bensu Soral’dan yorum geldi. Ablası ve eniştesinin mutlu pozlarına Bensu Soral kalp emojisiyle yorum yapmayı tercih etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Fotoğraf atınca ilk tepki o isimden geldi!Fotoğraf atınca ilk tepki o isimden geldi!
Kızının bikinili pozları gündem oldu! Herkes onu merak ettiKızının bikinili pozları gündem oldu! Herkes onu merak etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor

Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu

Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu

Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak

Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklama

Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir

Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir

Kazayla çıplak fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Kazayla çıplak fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ermenistan'a bağış yapınca...

Ermenistan'a bağış yapınca...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Diğer Haberler

Hande Soral-İsmail Demirci çiftinden evlilik yıl dönümü paylaşımı

Evlilik yıl dönümü paylaşımı

Şevval Sam’dan Kadir Şeker itirazı! ‘Allah’ın bir kulu yok mu...’

İsyan etti! ‘Allah’ın bir kulu yok mu...’

Zeynep Alkan 22 yaşında bastı

Zeynep Alkan 22 yaşında bastı

Zeynep Çamcı'dan Rihanna paylaşımı

'Annem Rihanna giysin diye ütülemedi o önlüğü'

Survivor Nisa Bölükbaşı’nın fotoğrafına Barış Murat Yağcı dayanamadı!

Fotoğraf atınca ilk tepki o isimden geldi!

Müge Anlı'dan Kadir Şeker kararına, Aleyna Çakır olayı üzerinden tepki!

Kadir Şeker tepkisi! 'Genç kızları öldürenler...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.