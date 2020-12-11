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KYK ödemeleri ne zaman başlıyor? KYK burs kredi ilk ödeme ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi ne kadar? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?

11.12.2020 10:14 | Son Güncelleme:
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KYK ödemeleri ne zaman başlıyor? KYK burs kredi ilk ödeme ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi ne kadar? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?

Uzun süredir merakla beklenen KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından KYK ödemeleri ne zaman başlıyor konusunda da araştırmalar hızlandı. 11 Aralık 2020 Cuma saat 23.59'a kadar taahhütname onaylama işlemleri devam ediyor. Peki, KYK burs kredi ilk ödeme ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi ne kadar? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından öğrenciler konuyla ilgili çok sayıda araştırma içerisine girdi. Özellikle KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte KYK kredi ödemeleri ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili tüm detaylar...

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KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR?

Burs ve kredi başvurusunda bulunmuş öğrenciler sonuçlarını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan sonuc.gsb.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor. Başvuru esnasında öğrencilerin beyan etmiş olduğu ekonomik, sosyal ve başarı durumuna dair bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

Öğrenciler tarafından KYK burs ve kredi ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 2020 yılında geçerli olan tutarlar; lisans öğrencileri için aylık 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için de 1650 TL idi. 2021 yılı için geçerli olacak tutarlar ise 2021 yılının Ocak ayında belirlenecek.

KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Taahhütnamesini onaylamış olan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme gerçekleştirilecek. Ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu ödeme yapılacak. Öğrenciler, KYK burs kredi ilk ödeme ne zaman sorusunun yanıtını da merak ediyor. İlk ödemenin ocak ayında yapılması bekleniyor. KYK burs ve kredi ödemeleri genel olarak her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılıyor.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aralık ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Aralık 2020 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Aralık tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti. TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Aralık, “2” olanlar 7 Aralık, “4” olanlar 8 Aralık, “6” olanlar 9 Aralık, “8” olanlar 10 Aralık’ta ödemelerini alabilecek.

Burs/kredi tahsis edilen öğrenciler e-devlet üzerinden burs taahhütname onaylama işlemi yapabiliyor. Burs/kredi tahsis edilmiş olan 15-18 yaş arasındaki öğrenciler ise annelerinin ya da babalarının e-devlet şifreleri ise burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamladıktan sonra kendi e-devlet şifreleri ile kredi ve burs taahhütnamesi onayını yapabiliyor. 15 yaşında küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler de kanuni vasileri ile beraber kendilerine en yakında bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor. Burs/kredi hakkı kazanmış olan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden taahhütnameyi okumaları ve onaylamaları gerekiyor. Ancak taahhütname onayı e-devlet mobil uygulamasından gerçekleştirilemiyor. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin ise e-devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için son gün 15 Ocak 2021 olarak belirlendi.

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KYK ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILACAK?

KYK ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Ancak KYK kredi/burs hesabı taahhütname onaylama işlemlerinin ardından açılıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesindeki KYK sorgu ekranı kullanılabiliyor.

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