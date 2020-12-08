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KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020 - 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

08.12.2020 16:35 | Son Güncelleme:
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KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020 - 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi başvurularının açıklanmasıyla beraber öğrenciler ve velileri tarafından KYK yurt başvuruları başladı mı sorusu da sorulmaya başlandı. Şimdi, yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

KYK yurt başvurusu başladı mı sorusu çok sayıda öğrencinin ve velinin uzun süredir yanıt aradığı sorulardan bir tanesi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girerek ilk kez bir yükseköğretim programını kazanmış olan öğrencilerle ara sınıf öğrencilerinin burs ve öğrenim kredisi başvurularının tamamlanması sonrasında KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor sorusu da gündeme geldi. Şehir dışında öğrenim görecek öğrenciler KYK yurt başvuru süreci sonunda hak kazanmaları halinde devlet yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Şimdi, KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak konusunda yetkililerin yapacağı resmi açıklamalar bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvurularıyla sonuçların açıklanmasının ardından KYK yurt başvurusu tarihleriyle ilgili açıklamalar da merak ediliyor. Ancak yetkililerden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Burs ve kredi başvuruları ise 8 Kasım 2020 tarihinde sona ermişti ve başvuru sonuçları 7 Aralık 2020 tarihinde açıklandı. Öğrenciler şimdi burs ve kredi taahhütname onay işlemini tamamlama sürecinde.

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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve her sene ağustosta gerçekleşen başvurular koronavirüs salgını gerekçesiyle bu yıl ertelendi. Başvuru tarihlerinin belirlenmesi noktasında YÖK’ün açıklayacağı takvimin önemli olduğu belirtilmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda; yurtlar ile alakalı başvuruya dair bütün bilgilere Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adreslerinden ulaşılabilecek.

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; resmi sosyal medya hesaplarının da takip edilebileceği duyuruldu. Henüz konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl ise başvurular 19 Ağustos 2019'da başlamış ve 26 Ağustos 2019'da sona ermişti. Şimdi KYK yurt başvuruları ile ilgili açıklamalar öğrenciler tarafından bekleniyor.

GSB'nin verilerine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarının aylık ücreti 200 TL olurken, yüksek standartlı KYK yurtlarının ücreti ise aylık olarak 215 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC'deki KYK yurtlarının ücreti de aylık olarak 400 TL olarak belirtiliyor. KYK yurt başvuruları başladığı zaman aşağıdaki ekrandan başvuru işlemleri gerçekleştirilebilecek.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yükseöğretim Kurumları Sınavına girip ilk kez bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanmış olan hazırlık ve birinci sınıf öğrencileriyle ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları, ÖSYM tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Normal öğrenim süreci içerisinde öğrenimini tamamlayamamış olan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtta barınma olanağı sağlanıyor. Bu öğrenciler arasından yurtlarda kayıtlı olmayanlar da ara sınıf öğrencileriyle beraber başvuru yapabilecek.

ÖSYM tarafından ek kontenjan ile yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan öğrenciler, özel yetenek sınavıyla yükseköğretim kurumlarına girmiş olan öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanıp tekrar öğrenime başlayan öğrenciler, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yurtiçi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, burslu olmayan uluslararası öğrenciler ve lisans tamamlama öğrencilerinin başvuruları Bakanlık tarafından belirlenecek olan süreler içinde e-devlet sistemi üzerinden alınacak. Sonuçlar ise Bakanlığın resmi internet sayfası olan sonuc.gsb.gov.tr adresinden açıklanacak.

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