Kylie Jenner'a bir bakan bir daha baktı! "Göğüslerini korumaya almış"

Geçtiğimiz günlerde ilk defa çocuğunun fotoğraflarını paylaşarak dikkat çeken Kylie Jenner, Paris Moda Haftası'ndanda omzunda taşıdığı kocaman bir aslan başıyla dikkat çekmişti.

25 yaşındaki yıldız şimdi de Paris gecelerindeki tarzıyla olay oldu. Keeping Up With The Kardashians yıldızı, oldukça cüretkardı.

Siyah ceket ve yırtmaçlı eteğini deri botlarla tamamlayan Jenner'ın göğüs kısmı gözlerden kaçmadı.

Kemerle iki göğsünü sıkıştıran ünlü yıldız yine sosyal medyayı salladı. Yatakta erotik pozlar veren Jenner'a yorum yağdı.

Kylie Jenner'ı görenler "Göğüslerini korumaya almış" yorumları yaptı.