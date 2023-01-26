MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kylie Jenner'a bir bakan bir daha baktı! "Göğüslerini korumaya almış"

Kylie Jenner'a bir bakan bir daha baktı! "Göğüslerini korumaya almış"

26.01.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç milyarder unvanına sahip olan Kylie Jenner Paris'te akşam yemeğine giderken görüntülendi. Jenner'in göğüslerini ön plana çıkardığı kıyafetine ise bir bakan bir daha baktı.

Kylie Jenner'a bir bakan bir daha baktı! "Göğüslerini korumaya almış"

Geçtiğimiz günlerde ilk defa çocuğunun fotoğraflarını paylaşarak dikkat çeken Kylie Jenner, Paris Moda Haftası'ndanda omzunda taşıdığı kocaman bir aslan başıyla dikkat çekmişti.

25 yaşındaki yıldız şimdi de Paris gecelerindeki tarzıyla olay oldu. Keeping Up With The Kardashians yıldızı, oldukça cüretkardı.

2

Siyah ceket ve yırtmaçlı eteğini deri botlarla tamamlayan Jenner'ın göğüs kısmı gözlerden kaçmadı.

3

Kemerle iki göğsünü sıkıştıran ünlü yıldız yine sosyal medyayı salladı. Yatakta erotik pozlar veren Jenner'a yorum yağdı.

4

Kylie Jenner'ı görenler "Göğüslerini korumaya almış" yorumları yaptı.

BGUS_2554386_001

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düşük bel modasına uyup iç çamaşırını gösterdiDüşük bel modasına uyup iç çamaşırını gösterdi
Müge Anlı stüdyoya elinde para dolu kutuyla geldiMüge Anlı stüdyoya elinde para dolu kutuyla geldi
Eşofmanını kıvırıp iç çamaşırını gösterdiEşofmanını kıvırıp iç çamaşırını gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner çocuğun

En Çok Okunan Haberler

Kasadan her gün 30-40 bin lira çaldı, aylarca kimse anlamadı! 11 milyon TL'lik akıl almaz vurgun

Kasadan her gün 30-40 bin lira çaldı, aylarca kimse anlamadı! 11 milyon TL'lik akıl almaz vurgun

"Etkili geliyor" Uzman isim tarih vererek duyurdu

"Etkili geliyor" Uzman isim tarih vererek duyurdu

Ünlü sanatçıya havaalanında büyük şok! "Bagajları alan taksi gidiyor, biz 3 kadın..."

Ünlü sanatçıya havaalanında büyük şok! "Bagajları alan taksi gidiyor, biz 3 kadın..."

'Fenerbahçe'nin 3. transferi' diyerek duyurdular!

'Fenerbahçe'nin 3. transferi' diyerek duyurdular!

Arka Sokaklar’da kahreden ayrılık! Bir dönem kapandı

Arka Sokaklar’da kahreden ayrılık! Bir dönem kapandı

'Kıyamet saati' ileriye alındı! "Korkunç bir risk"

'Kıyamet saati' ileriye alındı! "Korkunç bir risk"

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.