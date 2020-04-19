Kylie Jenner ablası Kim Kardashian'a destek verdi

Dünyanın en genç milyarderi unvanını alan Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram'da 166 milyon takipçisi bulunan Jenner, Kim Kardashian'ın vücut toparlayıcı ürünlerini giyerek, ayna karşısında poz verdi.

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Kylie Jenner'in paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü. 22 yaşındaki Jenner, ablasının iç giyim markasına paylaşımlarıyla destek oldu.

Öte yandan Kylie Jenner, geçtiğimiz hafta koronavirüse karşı hastanelere 1 milyon dolar bağışta bulunmasıyla gündeme gelmişti.

