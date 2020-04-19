MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kylie Jenner ablası Kim Kardashian'a destek verdi

Kylie Jenner ablası Kim Kardashian'a destek verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 13:47 | Son Güncelleme

22 yaşındaki Kylie Jenner, Kim Kardashian'ın vücut toparlayıcı ürünleriyle poz vererek ablasına destek oldu.

Kylie Jenner ablası Kim Kardashian'a destek verdi

Dünyanın en genç milyarderi unvanını alan Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram'da 166 milyon takipçisi bulunan Jenner, Kim Kardashian'ın vücut toparlayıcı ürünlerini giyerek, ayna karşısında poz verdi.

2650459_e29aeede3a9f8ca470d3211e7aaccd4b_640x640

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Kylie Jenner'in paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü. 22 yaşındaki Jenner, ablasının iç giyim markasına paylaşımlarıyla destek oldu.

Öte yandan Kylie Jenner, geçtiğimiz hafta koronavirüse karşı hastanelere 1 milyon dolar bağışta bulunmasıyla gündeme gelmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
Bir paylaşım daha! 'Sütyensiz'Bir paylaşım daha! 'Sütyensiz'
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kylie jenner, Kim Kardashian,

En Çok Okunan Haberler

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Normale dönüş için her ile farklı tarih farklı uygulama

Normale dönüş için her ile farklı tarih farklı uygulama

Koronavirüsle ilgili bu iddia çok konuşulur: Bilinen her şey yanlış!

Koronavirüsle ilgili bu iddia çok konuşulur: Bilinen her şey yanlış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu

O yoruma çıldırdı! 'Kendi b.knda boğul!'

O yoruma çıldırdı! 'Kendi b.knda boğul!'

Cezaevinden tahliye oldu, cinayet işledi

Cezaevinden tahliye oldu, cinayet işledi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aynur Aydın'ın sütyen paylaşımları bitmiyor!

Bir paylaşım daha! 'Sütyensiz'

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor?

Bomba iddia! Ünlü basketçiyle aşk yaşıyor

Eda Ece veda etmişti! Çabuk vazgeçti

Veda etmişti! Şaşırtan paylaşım

Billur Kalkavan'ın eski hali sosyal medyayı salladı

Saçları uzunmuş! Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Fahriye Evcen Burak Özçivit'in kanatları altında

Kocasının kanatları altından selfie

Dilan Çıtak: Koku ve tat hala alamıyorum!

'Koku ve tat alamıyorum! Bakanlığın...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.