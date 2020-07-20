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Kylie Jenner bir yıl önce sipariş ettiği içi pembe Rolls Royce'una kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 09:53 | Son Güncelleme

İki yıl üst üste dünyanın en genç milyarderi unvanını alan ancak Forbes dergisi tarafından sahtecilikle suçlanan Kylie Jenner neredeyse bir yıl sipariş ettiği lüks aracına kavuştu. Kylie, takipçilerine özel yüksek kaliteli aracın net bir görünümünü verdi.

Kylie Jenner bir yıl önce sipariş ettiği içi pembe Rolls Royce'una kavuştu

Instagram'da 186 milyon takipçisi olan yıldız isim araba koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Kylie Jenner, kendisi için içi pembe renk olan Rolls Royce SUV arazi aracını tanıttı. Aracın direksiyon simidi bile pembe renkte...
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Aracın şoför kapısının girişinde Kylie Jenner'ın kızının adı olan "Stormi'nin Annesi" yazısı bile bulunuyor.

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Jenner bu aracı bir yıl bekledi. Bir yıl önce siparişini verdiği aracın son halini büyük mutlulukla paylaşan ünlü isime beğeni ve yorum yağdı.
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Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini Los Angeles'taki lüks malikanesinde geçiren ve sık sık sosyal medya paylaşımları yapan Kylie Jenner, karantinayı da bitirdi. Jenner karantina sonrası arkadaşlarıyla tatil yaptı.

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