Kylie Jenner bir yıl önce sipariş ettiği içi pembe Rolls Royce'una kavuştu

Instagram'da 186 milyon takipçisi olan yıldız isim araba koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Kylie Jenner, kendisi için içi pembe renk olan Rolls Royce SUV arazi aracını tanıttı. Aracın direksiyon simidi bile pembe renkte...



Aracın şoför kapısının girişinde Kylie Jenner'ın kızının adı olan "Stormi'nin Annesi" yazısı bile bulunuyor.

Jenner bu aracı bir yıl bekledi. Bir yıl önce siparişini verdiği aracın son halini büyük mutlulukla paylaşan ünlü isime beğeni ve yorum yağdı.



Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini Los Angeles'taki lüks malikanesinde geçiren ve sık sık sosyal medya paylaşımları yapan Kylie Jenner, karantinayı da bitirdi. Jenner karantina sonrası arkadaşlarıyla tatil yaptı.



