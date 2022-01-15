Kylie Jenner'dan baby shower partisi! Beğeni rekoru kırdı

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Yılbaşında yaptığı paylaşımla büyüyen karnını gözler önüne seren Jenner, baby shower partisi düzenledi.

Partiden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Kylie, partinin detaylarını da gözler önüne serdi. Vücudunu saran beyaz bir elbise tercih eden reality show yıldızı, paylaşımına; beyaz kalp, bebek ve zürafa emojisi ekledi.

EYLÜL AYINDA HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

30 yaşındaki ünlü rap şarkıcı Travis Scott ile birlikteliğinden üç yaşında Stormi adında kızı olan Jenner, ikinci çocuğuna hamile. Jenner ile Scott, geçen yıl 7 Eylül'de hamilelik haberini duyurdu.

Çift, 2017'de Coachella Müzik Festivali'nde başladıkları ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdürdüler. 2019'da ayrılan çift, Mayıs 2021’de yeniden barıştı. Çift birlikteliğini sürdürürken, Scott, Brentwood'daki 23,5 milyon dolarlık evinde yaşamaya devam ediyor.



