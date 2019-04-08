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Kylie Jenner'dan seksi pozlar ve ince mesajlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2019 09:58 | Son Güncelleme

Kardashian-Jenner ailesinin genç üyesi Kylie Jenner, aynı zamanda dünyanın da en genç milyarderi... Son zamanlarda zor günler yaşayan Jenner belli ki kendini toparlamış...

Kylie Jenner'dan seksi pozlar ve ince mesajlar

Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner, sevgilisi ve çocuğunun babası olan Travis Scott tarafından aldatıldığı iddia edilmişti.

Tam bu gündem sürerken ise aynı evde yaşadığı, yakın dostu ve ortağı Jordyn Woods'un Khloe Kardashian'ın çocuğunun babası Tristan Thompson ile öpüştüğü ortaya çıkmıştı. Hal böyle olunca Jenner yakın arkadaşıyla yollarını ayırmıştı ama bu süreç onun için sancılı geçiyordu.

Ancak Jenner bir süre sonra dayanamadı ve Scott'u affetti. Ünlü yıldız bununla da kalmadı ve romantik kareler paylaştı.

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Şimdi herkes yakın arkadaşıyla da barışıp barışmayacağını düşünürken Jenner Instagram'a zımba gibi döndü ve seksi pozlarıyla olay oldu.

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21 yaşındaki ünlü isimarkadaşı Sasha Samsonova'nın çektiği siyah ve beyaz fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Jenner bu paylaşımlarının altına ise ince mesajlar yazmayı unutmadı.

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Jenner bir fotoğrafının altına "İyiye odaklandığında iyi şeyler seni bulur" yazarken bir başka fotoğrafına ise "Başından ne geçiyorsa ondan ders çıkarmayı bil" yazdı.


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kylie jenner Kylie Jenner irnstagram Kylie Jenner ve Jordyn Woods

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