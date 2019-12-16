Kylie Jenner doğum gününe damga vurdu

Jenner-Kardashian ailesi Puff Daddy'nin 50. yaş kutlamasında geceye damga vurdu. Amerikan Forbes dergisi tarafından 21 yaşında servetini kendi yapan en genç milyarder unvanını kazanan Kylie Jenner yine gecede en öne çıkan isimlerden biriydi.

Gecede giydiği siyah pullu elbisesiyle doğum gününün önüne geçen Jenner kadar kardeşi Khloé Kardashian da dikkat çekiciydi.

Jenner siyah derin dekolteli bir elbise tercih ederken Kardashian ise altın rengi transparan takımı ve göğüs dekoltesiyle gecenin dikkat çeken isimlerinden oldu.

Kylie ve kız kardeşi Khloe Kardashian birlikte poz vererek sosyal medyada beğeni topladı. İkili geceden bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

Herkesin ışıltılı kıyafetleri şenlikli bir ruh hali içinde geçirdiği partide; tatil sezonuna hazır mesajı da verildi.



